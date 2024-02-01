ИРИ за два года направил на поддержку создания отечественного контента 45 млрд рублей

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - АНО "Институт развития интернета" (ИРИ) в 2022-2023 годах направила 45 млрд рублей на поддержку создания отечественного контента, в 2023 году поддержку получили более 700 проектов, сообщил генеральный директор организации Алексей Гореславский телеканалу НТВ

"За 2022-2023 годы суммарно это 45 млрд рублей, которые были инвестированы, вложены в российский контент по четырем направлениям: это контент для социальных сетей и блогосферы, это сериалы (всё, что вы видите на российских платформах и в открытых сетях, таких как YouTube, RuTube и остальные), компьютерные игры и ПО и четвертое направление - это интернет-СМИ", - сказал он.

В 2023 году ИРИ обработал более 6 тысяч заявок, из которых поддержку получили более 700 проектов. Всего за два года при поддержке организации вышли более 1 тысячи проектов, часть которых были поддержаны в предыдущие годы.

Глава ИРИ отметил, что "пять лет назад государство вкладывало в интернет меньше 1 млрд рублей в год".

"Это были какие-то небольшие субсидии по линии Министерства цифрового развития и так далее. А сейчас это (ежегодные вложения - ИФ) - практически 20 (млрд рублей). Это означает, что внимание к этой сфере выросло на несколько порядков. Соответственно, мы можем увидеть и результат", - сказал он.

Так, если в 2021 году в топе из 10 сериалов 9 было иностранных, а именно американских, и был только один российский, то в 2023 году - 8 из 10 - российские и только два турецких, сказал Гореславский.

"В 2023 году ИРИ поддержал примерно 40% от всех так называемых originals - это оригинальные продукты, произведенные российскими платформами. Если в 2022 году - это было 22%, то по итогам прошлого года это почти 40%", - сказал он.

По мнению ИРИ, такой показатель - "это некий предел". "Нет задачи как-то так влиять на рынок, чтобы он был деформирован. Вопрос в том, что мы имеем определенную долю этого рынка с целью совершенно просто и понятной - донести то, что необходимо государству. То есть продвинуть тем самые тематические линии, которые у нас есть. И нам кажется, что по итогам прошлого года нам, в целом, это удалось", - сказал Гореславский.

В частности, по его словам, на онлайн-платформах в 2023 году вышло 96 проектов, которые ИРИ поддержал на сумму около 8 млрд рублей; в то же время на блогосферу пошло около 6 млрд рублей, тогда как проектов там было на порядок больше. Если же "посмотреть в просмотрах", то на платформах за прошлый год, что является абсолютным рекордом, было 335 млн просмотров по сериалам в то время, как всего контент ИРИ "заработал" 6 млрд просмотров, сказал глава ИРИ.

"Это говорит о том, что VK, Telegram и другие сферы, конечно, по охвату гораздо больше, чем сериальный продукт, но нам нужно оружие разных калибров. (...) Нам нужен контент как тот, что посмотрят многие люди с какой-то смысловой нагрузкой, который в рамках того самого "длинного хвоста" контента будет ещё год-два-три пользоваться спросом, вируситься, его герои станут известными, так и ситуативный, сиюминутный контент, который популярный блогер выложит здесь и сейчас, оказавшись, например, на открытии Года педагога и наставника или в зоне СВО и ведя оттуда репортаж", - сказал Гореславский.