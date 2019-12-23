Якутскому шаману Габышеву отменили подписку о невыезде

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Мера пресечения в виде подписки о невыезде отменена в отношении шамана из Якутии Александра Габышева, устроившего пеший поход в Москву, сообщил в понедельник "Интерфаксу" координатор организации "Правозащита Открытки" Алексей Прянишников.

"Подписка о невыезде в отношении Габышева, которую избрали 11 декабря, отменена самим следователем. Обвинение ему так и не предъявлено. Следователь взял с него обязательство о явке по требованию в случае необходимости проведения следственных мероприятий", - сказал Прянишников.

Он сообщил, что в понедельник правозащитникам дали ознакомиться с заключением психиатрической экспертизы, проведенной шаману. "Заключение составляет 80 страниц. Следователи не дают адвокатам его сфотографировать для детальной работы и анализа, приходится переписывать все вручную. Будем обжаловать это решение", - добавил Прянишников.

О ближайших планах Габышева он не знает, будет ли шаман возобновлять свой поход в Москву - неизвестно.

Называющий себя шаманом Габышев в марте начал пешее путешествие длиной в 8 тыс. км из Якутии в Москву, чтобы "изгнать Путина" и "восстановить народовластие". В общей сложности поход должен был продлиться два года. С начала путешествия шаман прошел около 3 тыс. км. В ночь на 19 сентября сотрудники правоохранительных органов задержали Габышева на федеральной трассе "Байкал" в Бурятии.

Позднее стало известно, что против него возбуждено уголовное дело о публичных призывах к экстремистской деятельности. Согласно материалам дела, с которыми ознакомился "Интерфакс", следствие считает, что "Габышев с 6 марта по 22 мая, находясь в неустановленном месте, обратился к группе людей с призывами к осуществлению экстремисткой деятельности". 3 октября "Правозащита Открытки" сообщила, что экспертиза признала Габышева невменяемым.

8 декабря стало известно, что Габышев возобновил поход в Москву, поскольку ему не предъявили обвинение в 10-дневный срок после применения к нему меры пресечения. Соответственно, его подписка о невыезде из Якутска, по мнению адвокатов, была автоматически отменена.

10 декабря Габышев и двое его сторонников были задержаны.