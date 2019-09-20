Поиск

Якутский шаман "подружился" с теми, кто его задерживал

По его словам, с ним обращались корректно, не нарушая права человека

Якутский шаман "подружился" с теми, кто его задерживал
Архивное фото
Фото: Евгений Епанчинцев/ТАСС

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Якутский шаман Александр Габышев, которого задержали в Сибири во время его похода в Москву, сообщил, что с ним обращались корректно.

"Я сейчас нахожусь в Якутске. В Иркутске со мной обращались корректно, нормально, в рамках законности. Ребята отличные. (...) И кормили, и поили. Даже подружились. Привезли самолетом в Якутск, и тут тоже отношение прекрасное. Обследование провели медицинское. Со следователем встречался, опрос он провел. И все в рамках законности. Никаких насильственных действий, никаких нарушений прав человека со мной не было. Я доволен отношением властей", - сказал Габышев, видео разговора с которым размещено в соцсетях.

Шаман также заявил, что готов сотрудничать с властями. "Дальше будем проводить следственные действия, и судебные мероприятия ждут (...). Я буду общаться с властями тоже на законной основе. И их претензии я знаю. И им мне есть, что сказать", - добавил Габышев.

В РоссииВ Кремле отрицают причастность к задержанию шамана ГабышеваЧитать подробнее

Называющий себя шаманом Габышев в марте отправился пешком из Якутии в Москву, чтобы "изгнать Путина" и "восстановить народовластие". Он собирался пройти 8 тыс. км за два года.

В ночь на 19 сентября Габышева задержали в Бурятии, к тому моменту он уже прошел 3 тыс. км и привлек множество сторонников. Местная полиция сообщила, что шаман объявлен в розыск за преступление, совершенное в Якутии, но не уточнила, за какое именно.

20 сентября Минздрав Якутии сообщил, что Габышев направлен в республиканский психоневрологический диспансер на экспертизу, однако правозащитники заявили, что не могут его найти. Позже Габышев сообщил своим сторонникам по телефону, что смог отпроситься на день к своей сестре, ее дом находится под охраной.

"Судить меня будут за экстремизм, за призыв к свержению власти. Адвокат есть, намерен судиться", - сказал шаман.

Александр Габышев

Новости по теме

Новости

Абоненты "Билайна" пожаловались на сбои с sms-уведомлениями от банков

В Дагестане пресекли бунт в колонии

"АльфаСтрахование" назвало выплаты за гибель SSJ 100 и посадку Airbus в поле

"АльфаСтрахование" назвало выплаты за гибель SSJ 100 и посадку Airbus в поле

Якутский шаман сообщил о возбуждении против него дела об экстремизме

Дело Павла Устинова

Суд освободил Павла Устинова под подписку о невыезде

Суд освободил Павла Устинова под подписку о невыезде

Калининградский губернатор назвал бравадой слова генерала США о прорыве системы ПВО

Умер один из северокорейских браконьеров, напавших на российских пограничников

Умер один из северокорейских браконьеров, напавших на российских пограничников

Росгидромет опубликовал прогноз на грядущую зиму

Росгидромет опубликовал прогноз на грядущую зиму

Дети из России получили сильные ожоги в отеле в Турции во время файер-шоу

В Брянской области убили двух сотрудников спецсвязи

В Брянской области убили двух сотрудников спецсвязи
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');