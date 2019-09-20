Якутский шаман "подружился" с теми, кто его задерживал

По его словам, с ним обращались корректно, не нарушая права человека

Архивное фото Фото: Евгений Епанчинцев/ТАСС

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Якутский шаман Александр Габышев, которого задержали в Сибири во время его похода в Москву, сообщил, что с ним обращались корректно.

"Я сейчас нахожусь в Якутске. В Иркутске со мной обращались корректно, нормально, в рамках законности. Ребята отличные. (...) И кормили, и поили. Даже подружились. Привезли самолетом в Якутск, и тут тоже отношение прекрасное. Обследование провели медицинское. Со следователем встречался, опрос он провел. И все в рамках законности. Никаких насильственных действий, никаких нарушений прав человека со мной не было. Я доволен отношением властей", - сказал Габышев, видео разговора с которым размещено в соцсетях.

Шаман также заявил, что готов сотрудничать с властями. "Дальше будем проводить следственные действия, и судебные мероприятия ждут (...). Я буду общаться с властями тоже на законной основе. И их претензии я знаю. И им мне есть, что сказать", - добавил Габышев.

Называющий себя шаманом Габышев в марте отправился пешком из Якутии в Москву, чтобы "изгнать Путина" и "восстановить народовластие". Он собирался пройти 8 тыс. км за два года.

В ночь на 19 сентября Габышева задержали в Бурятии, к тому моменту он уже прошел 3 тыс. км и привлек множество сторонников. Местная полиция сообщила, что шаман объявлен в розыск за преступление, совершенное в Якутии, но не уточнила, за какое именно.

20 сентября Минздрав Якутии сообщил, что Габышев направлен в республиканский психоневрологический диспансер на экспертизу, однако правозащитники заявили, что не могут его найти. Позже Габышев сообщил своим сторонникам по телефону, что смог отпроситься на день к своей сестре, ее дом находится под охраной.

"Судить меня будут за экстремизм, за призыв к свержению власти. Адвокат есть, намерен судиться", - сказал шаман.