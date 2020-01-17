Столкнувшийся с микрометеоритом российский спутник сохранил работоспособность

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Спутник "Метеор-М", столкнувшийся с метеоритом в конце декабря 2019 года, сохраняет работоспособность, специалисты ведут работу по восстановлению систем аппарата, сообщил представитель госкорпорации "Роскосмос" Владимир Устименко.

Об этом Устименко написал в пятницу в твиттере. "На космическом аппарате началась работа с основным оптическим сканером МСУ-МР", - отметил представитель "Роскосмоса".

В декабре 2019 года в госкорпорации сообщали, что после столкновения с микрометеоритом "Метеор-М" изменил орбиту и перешел в режим неориентированного полета.

В "Роскосмосе" пояснили, что в соответствии с заложенной программой, аппарат прекратил выполнение целевой задачи и автоматически перешел в энергосберегающий режим, когда отключаются бортовые системы, которые не поддерживают его функционирование (в том числе и вся бортовая целевая аппаратура).

В то же время отечественные специалисты начали работы по восстановлению нормального режима полета спутника.

Метеорологический спутник "Метеор-М" №2-2 был запущен 5 июля 2019 года с космодрома "Восточный", его летные испытания были завершены только 10 декабря.