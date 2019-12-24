Следствие попросило арестовать главу одного из управлений ФТС и его заместителя

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Басманный суд во вторник решит вопрос об аресте начальника управления таможенного дознания ФТС генерал-лейтенанта Александра Кизлыка и его заместителя Алексея Серебро, обвиняемых в злоупотреблении полномочиями.

Пресс-секретарь суда Ирина Морозова рассказала "Интерфаксу", что ходатайства уже поступили в суд. Следствие просит арестовать фигурантов до 22 февраля 2020 года, им уже предъявлены обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Наказание по этой статье - до 10 лет колонии.

Накануне стало известно об обысках в органах ФТС России, а также на Внуковской и Домодедовской таможнях. По данным газеты "Коммерсант", задержания высокопоставленных сотрудников таможни стали возможны после признательных показаний заместителя начальника отдела собственной безопасности управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу Нины Сальниковой и сотрудника Управления собственной безопасности полиции.