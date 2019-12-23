Поиск

ФТС подтвердила следственные мероприятия в центральном аппарате и на двух таможнях

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ подтвердила проведение в понедельник оперативно-следственных мероприятий в управлении таможенных расследований и дознания центрального аппарата ФТС, а также во Внуковской и Домодедовской таможнях.

Согласно сообщению службы, в отношении отдельных сотрудников ФТС России проводятся следственные действия. "В настоящее время другой информацией ФТС России не располагает", - отмечают в ФТС.

Ранее в понедельник источник сообщал "Интерфаксу", что сотрудники Следственного комитета (СК) проводят обыски в органах ФТС в рамках уголовного дела. "Сегодня с утра проводятся обыски как в структурах центрального аппарата ФТС, так и в ее региональных подразделениях", - сказал собеседник агентства, не уточнив других деталей процессуальных действий.

ФТС

Новости по теме

Новости

МИД Украины передал РФ ноту протеста из-за поездки Путина в Крым

Дело Baring Vostok

В Baring Vostok сочли, что следствие по делу против Калви закончилось ничем

Жизнь почти половины россиян стала хуже в 2019 году

Дело Baring Vostok

СК переквалифицировал обвинение по "делу Baring Vostok"

Кадыров не будет менять работу в Чечне на федеральные должности

Путин пообещал "разбор полетов" из-за ситуации с акушерскими пунктами в регионах

Институт развития интернета разыграет 3 млрд рублей грантов на проекты для молодежи

Посадившая ребенка за руль женщина стала фигуранткой нового уголовного дела

Роспотребнадзор рекомендовал разбавлять крепкий алкоголь водой 1 к 3

Роспотребнадзор рекомендовал разбавлять крепкий алкоголь водой 1 к 3

Путин поставил задачу отодвинуть железную дорогу и автотрассу от побережья Сочи

Путин поставил задачу отодвинуть железную дорогу и автотрассу от побережья Сочи
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');