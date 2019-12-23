ФТС подтвердила следственные мероприятия в центральном аппарате и на двух таможнях

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ подтвердила проведение в понедельник оперативно-следственных мероприятий в управлении таможенных расследований и дознания центрального аппарата ФТС, а также во Внуковской и Домодедовской таможнях.

Согласно сообщению службы, в отношении отдельных сотрудников ФТС России проводятся следственные действия. "В настоящее время другой информацией ФТС России не располагает", - отмечают в ФТС.

Ранее в понедельник источник сообщал "Интерфаксу", что сотрудники Следственного комитета (СК) проводят обыски в органах ФТС в рамках уголовного дела. "Сегодня с утра проводятся обыски как в структурах центрального аппарата ФТС, так и в ее региональных подразделениях", - сказал собеседник агентства, не уточнив других деталей процессуальных действий.