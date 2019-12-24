После обысков в ФТС был задержан глава управления таможенного дознания

По данным "Ъ", ведется расследование дела о злоупотреблении должностными полномочиями

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - После обысков в главном офисе ФТС и в руководстве Домодедовской и Внуковской таможен на двое суток был задержан начальник управления таможенного дознания генерал-лейтенант Александр Кизлык, сообщает во вторник газета "Коммерсантъ".

На допрос также были доставлены заместитель Кизлыка Алексей Серебро и заместители начальников Внуковской и Домодедовской таможен, их допрашивали до позднего вечера. Кизлык успел написать сообщение своему адвокату, но затем, вероятно, телефон у него отобрали.

По данным "Ъ", обыски и задержания связаны с уголовным делом о злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ). Несколько месяцев назад за взятку был задержан сотрудник одного из подразделений полицейского УСБ, а благодаря нему сотрудники ФСБ вышли на заместителя начальника отдела собственной безопасности управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу Нину Сальникову, которую отправили под домашний арест. На основании ее показаний следствие заинтересовалось действиями Кизлыка, Серебро, а также заместителей начальников Внуковской и Домодедовской таможен Константина Мишина и Юрия Черкашина.

Как отмечает газета, уголовное дело может быть связано с другим делом, о получении взяток сотрудниками Домодедовской и Внуковской таможен. По данным следствия, участники преступной группы из числа таможенников с ноября 2018 года по март 2019 года получали взятки в размере от $1 тыс. до $3 тыс. от пассажиров аэропорта за возможность провезти незадекларированные товары. Источник сообщает, что об этой схеме знали в руководстве таможенного дознания, которое могло получать откаты.

Кизлык пришел в управление расследований ФТС в 2007 году. До этого он возглавлял управление по надзору за следствием, дознанием и оперативно-разыскной деятельностью в органах внутренних дел Генпрокуратуры, а также занимал должность прокурора Рязанской области, сообщает "Ъ".

Накануне сообщалось о проведении обысков в органах центрального аппарата ФТС России, а также в руководстве Домодедовской и Внуковской таможен. В ФТС эту информацию подтверждали, но подробности дела не уточнялись.