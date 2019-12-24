Обвиняемый в шпионаже Пол Уилан останется в СИЗО до конца марта

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Московский городской суд оставил под стражей до 29 марта гражданина США, Ирландии и Канады, а также поданного Великобритании Пола Уилана, обвиняемого в России в шпионаже, передал корреспондент "Интерфакса".

Находясь в стеклянном "аквариуме", Уилан показал журналистам письменное заявление, в котором он говорит об угрозах со стороны ФСБ и призывает премьер-министра и президента "прекратить этот нонсенс". Ранее в ходе оглашения решения Уилан пытался сделать устное заявление, однако, после предупреждения о том, что журналисты будут удалены в случае общения с ним, ограничился демонстрацией бумаги.

Как сообщал ранее адвокат обвиняемого Владимир Жеребенков, дело рассматривается Московским городским судом, так как следствие просит о продлении содержания его подзащитного под стражей на срок более года. Расследование дела завершено, Уилан с адвокатами знакомится с материалами.

Уилан, который ранее проходил службу в морской пехоте США, был задержан в Москве 28 декабря 2018 года. Ему предъявлено обвинение в шпионаже (ст. 276 УК РФ) в пользу американских спецслужб: на изъятой у него флэшке содержались сведения, составляющие гостайну. Защита Уилана уверяет, что на носителе были личные файлы о предыдущих поездках в Россию.

Уилан вину не признает. Свое преследование он считает провокацией и называл его "абсурдным политическим похищением".

В момент задержания Уилан являлся директором по безопасности американской компании BorgWarner, производящей детали для автомобилей. 18 декабря его брат сообщил, что BorgWarner сократили Пола.