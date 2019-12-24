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Верховный суд чуть сократил приговоры осужденным за участие в "Хизб ут-Тахрир"

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Верховный суд России сократил на полгода приговоры пятерым жителям Симферополя, ранее осужденных за создание ячейки "Хизб ут-Тахрир" (запрещена в России) или за участие в ее деятельности. Об этом сообщил адвокат нескольких подсудимых Эдем Семедляев.

В результате срок наказания для Теймура Абдуллаева составил 16,5 года колонии строгого режима, для Рустема Исмаилова - 13,5 года, для Узеира Абдуллаева - 12,5 года, для Айдера Салединова и Эмиля Джемаденова - по 11,5 года.

Защита осужденных намерена обжаловать приговор в Европейском суде по правам человека и других междунуародных инстанциях.

Всех пятерых задержали осенью 2016 года. В июне 2019 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону, позже переименованный в Южный окружной военный суд, назначил им реальные сроки. Суд и следствие установили, что Теймур Абдуллаев в марте 2014 года организовал в Симферополе ячейку "Хизб ут-Тахрир", остальные участвовали в ее деятельности. Они, тщательно скрываясь, занимались пропагандой своей организации, воздействуя на религиозные чувства местных жителей, а также распространяли экстремистские материалы.

МИД Украины назвал дело сфабрикованным.

"Хизб ут-Тахрир" ("Исламская партия освобождения") была запрещена в России за терроризм в 2003 году.

Симферополь Крым Верховный суд Хизб ут-Тахрир Теймур Абдуллаев Узеир Абдуллаев Рустем Исмаилов Эдем Семедляев

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