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Москалькова ответила Денисовой на просьбу найти фигурантов "дела "Хизб ут-Тахрир"

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова ответила своей украинской коллеге Людмиле Денисовой на вопрос о местонахождении осужденных в РФ крымских татар Теймура и Узеира Абдуллаевых.

"По поводу братьев Абдуллаевых сообщаю Вам, что они направлены отбывать наказание по приговору суда в один из регионов Российской Федерации. Согласно закону, до прибытия непосредственно в колонию место отбывания наказания не разглашается. По прибытию заключённый имеет право сообщить родственникам о месте своего нахождения", - ответила Москалькова Денисовой в сообщении, поступившем в "Интерфакс" в пятницу.

Согласно имеющейся у нее информации, "состояние братьев Абдуллаевых удовлетворительное и они находятся в пути".

В четверг, 13 февраля, Денисова обратилась к Москальковой с просьбой помочь установить местонахождение братьев. Об этом она написала на своей странице в фейсбуке.

Омбудсмен отметила, что Абдуллаевых 10 февраля вывезли из пенитенциарного учреждения на территории Ростовской области, адвокату и родным не сообщили, куда их этапируют.

Дело "Хизб ут-Тахрир"

Как сообщалось, крымские татары Теймур Абдуллаев, Узеир Абдуллаев, Рустем Исмаилов, Эмиль Джемаденов и Айдер Салединов были осуждены Северо-Кавказским окружным военным судом (позже переименован в Южный окружной военный суд) за участие в запрещенной в РФ религиозной организации "Хизб ут-Тахрир". Теймура Абдуллаева и Узеира Абдуллаева приговорили к 17 и 13 годам лишения свободы соответственно.

Суд и следствие установили, что Теймур Абдуллаев в марте 2014 года организовал в Симферополе ячейку "Хизб ут-Тахрир", остальные участвовали в ее деятельности. Они, тщательно скрываясь, занимались пропагандой своей организации, воздействуя на религиозные чувства местных жителей, а также распространяли экстремистские материалы.

МИД Украины назвал дело сфабрикованным.

В декабре 2019 года сообщалось, что Верховный суд России сократил на полгода приговоры пятерым жителям Симферополя, ранее осужденным за создание ячейки "Хизб ут-Тахрир" или за участие в ее деятельности. Об этом рассказал адвокат нескольких подсудимых Эдем Семедляев.

В результате срок наказания для Теймура Абдуллаева составил 16,5 года колонии строгого режима, для Узеира Абдуллаева - 12,5 года, для Рустема Исмаилова - 13,5 года, для Айдера Салединова и Эмиля Джемаденова - по 11,5 года.

В мае 2019 года секретарь Совета безопасности Николай Патрушев отмечал, что за год в Крыму выявлены три ячейки "Хизб ут-Тахрир". Верховный суд России в 2003 году признал "Хизб ут-Тахрир" ("Исламскую партию освобождения") террористической организацией и запретил ее.

Татьяна Москалькова Людмила Денисова Крым Хизб ут-Тахрир Теймур Абдуллаев Узеир Абдуллаев Рустем Исмаилов Айдер Салединов

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