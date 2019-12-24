Чувашский блогер Ишутов осужден за детскую порнографию и реабилитацию нацизма

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Верховный суд Чувашии во вторник вынес обвинительный приговор местному интернет-блогеру Константину Ишутову по делу о распространении детской порнографии в интернете и реабилитации нацизма, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе суда.

Ишутову назначили 3 года и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и штраф в размере 150 тыс. рублей.

Его действия квалифицированы по части 2 статьи 242.1 (распространение материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних с использованием интернета) и части 1 статьи 354.1 (реабилитация нацизма) УК РФ, в каждой из статей по два эпизода", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось со ссылкой на следствие, что с января 2016 по октябрь 2018 года блогер со своего компьютера с помощью специальных компьютерных торрент-программ через интернет распространял детскую порнографию. Также Ишутову было предъявлено обвинение в том, что 29 июля 2018 года он разместил на своем аккаунте в одной из соцсетей в интернете "информационный материал, направленный на реабилитацию идеологии германского нацизма".