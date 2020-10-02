Хабаровчанин стал подследственным из-за фейков о действиях СССР в годы войны

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - 55-летний житель Амурска стал фигурантом уголовного дела о реабилитации нацизма (ч.1 ст.354.1 УК) за посты в соцсети, сообщили в управлении Следственного комитета по Хабаровскому краю и ЕАО.

Следствие считает, что в октябре прошлого года он на своей странице "в популярной социальной сети" выложил в открытом доступе контент, отрицающий факты, установленные приговором Международного военного трибунала, а также распространил ложные сведения о деятельности СССР в годы Второй мировой войны.

При обыске у него дома изъяли компьютерную технику, средства связи и другие предметы, имеющие значение для дела.

Ранее он привлекался к уголовной ответственности за совершение преступления против личности.