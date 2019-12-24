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Володин призвал Польшу извиниться за поддержку идеи Гитлера выслать евреев в Африку

Володин призвал Польшу извиниться за поддержку идеи Гитлера выслать евреев в Африку
Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин
Фото: Госдума РФ/ТАСС

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Со стороны руководства Польши было бы честным принести извинения за поддержку его довоенными предшественниками идей фашистской Германии, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Исходя из того, что Польша фактически солидаризировались в тот период времени с фашистской Германией и считала возможным уничтожить целый народ, выселив его в Африку, и поддержала в этом Гитлера, планировала поставить ему памятник за это в Варшаве, руководству Польши, исходя из этой ситуации, правильно было бы принести извинения за то, что происходило раньше, и за то, что все это время они пытались замолчать это, перекладывая вину на других, что-то придумывая и обвиняя", - сказал Володин во вторник на встрече парламентариев с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Что касается позиции Польши и этой лживой риторики, конечно, было бы правильным эту ситуацию максимально обнажить", - добавил Володин.

Он также отметил, что российские парламентарии будут делать все, чтобы донести правду о событиях 80-летней давности до коллег в европейских парламентах, Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). "Планируем на следующий год провести конференцию с участием детей, внуков тех, кто участвовал в войне, представляющих разные страны, при поддержке зарубежных парламентов", - сообщил председатель Госдумы.

Ранее во вторник президент Путин привел данные из исторических документов, свидетельствовавших, по его оценке, о сговоре некоторых стран, в частности, Польши с Гитлером перед второй мировой войной. В частности, речь шла об обсуждении Гитлером и официальными представителями Польши "еврейского вопроса".

Гитлер в разговоре с польским послом в Германии Юзефом Липски в 1939 году рассказал об идее выслать евреев в Африку, по сути, на вымирание. "На что посол в Польше ему ответил, а потом это записал в своей бумаге министру иностранных дел Польши господину Беку: "Я ему ответил, Гитлеру, если он это сделает, мы поставим ему великолепный памятник в Варшаве". "Сволочь, свинья антисемитская, по-другому сказать нельзя. Он полностью солидаризировался с Гитлером в его антисемитских настроениях и, более того, за издевательство над еврейским народом обещал ему поставить памятник в Варшаве", - сказал Путин.

Польша Госдума Вячеслав Володин

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