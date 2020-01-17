Минобороны РФ рассекретило документы о помощи СССР Варшавскому восстанию

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Советские войска оказывали помощь участникам Варшавского восстания оружием, продовольствием и разведывательными данными, сообщили в департаменте информации Минобороны РФ, ссылаясь на рассекреченные архивные документы.

Эту информации Минобороны РФ опубликовало на сайте warsaw75.mil.ru, на котором собраны материалы к 75-летию освобождения Варшавы от немецких войск.

"Архивные документы того периода свидетельствуют, что несмотря на ограниченные ресурсы, измотанность тяжелыми боями, командование Красной Армии предпринимало все возможные попытки поддержать Варшавское восстание поставками вооружения, продовольствия, горючего, разведданными и артиллерийскими ударами", - говорится в сообщении департамента информации Минобороны РФ.

В рассекреченных документах содержатся сведения о том, что руководство восстания могло намеренно допустить ряд стратегических просчетов, приведших к поражению.

В сообщении Минобороны РФ отмечается, что, согласно рассекреченным архивам, подразделения Армии Крайовой, которая организовала восстание, "уничтожили оставшихся в городе украинцев и евреев, а спасавшихся из немецкого плена советских офицеров насильно удерживали как заложников".

"Историческую ценность представляют впервые опубликованные документы о террористической деятельности отрядов Армии Крайовой в тылу Красной Армии на территории Польши, Белоруссии и Литвы в 1944-1945 годах. Как свидетельствуют донесения органов политуправления фронтов, участвовавших в боях за Польшу, руководство Армии Крайовой в занятых советскими войсками районах еще до начала боев за Варшаву начало организацию подпольной работы с целью дезорганизации местных органов управления и подготовки к силовому захвату власти. А уже в мае 1945 года ячейки Армии Крайовой развернули террор против военнослужащих Красной Армии и местного населения", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Летом 1944 года Армия Крайова, опиравшаяся на правительство Польши в изгнании, подняла восстание в Варшаве. К началу октября восстание было жестко подавлено немецкими войсками. Часть западных историков считает, что СССР намеренно не оказал прямую военную поддержку восставшим. Однако эти обвинения в своих мемуарах, в частности, отвергал маршал Константин Рокоссовский.

Варшава была освобождена 17 января 1945 года советскими войсками.