В Красноярском крае при посадке опрокинулся вертолет Ми-8

Архивное фото Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в районе поселка Байкит в Красноярском крае, сообщает МЧС.

В региональном управлении ведомства уточняют, что на борту вертолета авиакомпании КрасАвиа находится 29 человек.

Между тем, информированный источник сообщил, что, по предварительным, данным, пострадали три человека. Но скорее всего, добавил собеседник агентства, число раненых увеличится.

По его словам, "пострадали два пассажира и командир воздушного судна". Они госпитализированы.