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Число пострадавших в аварии Ми-8 в Красноярском крае выросло до шести

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Число пострадавших при жесткой посадке вертолета Ми-8 в поселке Байкит Красноярского края увеличилось до шести человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе краевого Минздрава.

"По последним данным, поступили шесть человек, четыре обследуются, два оперируются, все в средней степени тяжести", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о трех пострадавших.

Вертолет Ми-8 при взлете попал в снежный вихрь и совершил жесткую посадку на территории аэропорта Байкит, у воздушного судна повреждена хвостовая балка и лопасти несущего винта.

По данным прокуратуры, на борту находились 23 человека, в том числе три члена экипажа. Вертолет совершал рейс из поселка Байкит на Юрубченское месторождение.

Ми-8 Красноярский край

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