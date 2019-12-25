Дацика арестовали по обвинению в попытке незаконно пересечь границу

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Сланцевский городской суд арестовал на два месяца националиста Вячеслава Дацика и его знакомого по делу о попытке незаконно пересечь границу с Эстонией. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Арестованных задержали 22 декабря, когда они пытались попасть в Эстонию на лодке. В их отношении возбудили уголовное дело.

В пресс-службе погрануправления ФСБ по Петербургу и Ленинградской области от комментариев отказались.

Жена Дацика во вторник рассказала региональному изданию "47news.ru", что знакомый, который делал у них дома ремонт, попросил помочь ему перебраться через границу, и они попробовали пересечь Нарву на лодке в районе деревни Переволок в минувшее воскресенье.

Националист, участник боев без правил в супертяжелом весе Дацик по прозвищу "Рыжий Тарзан" был не раз судим. В 2007 году суд признал его невменяемым и назначил психиатрическое лечение по делу о серии разбоев. Летом 2010 года Дацик был переведен в психиатрическую больницу в Ленинградской области, оттуда он перебрался в Норвегию. Его выдали России, где снова приговорили к пяти годам лишения свободы. На свободу он вышел в 2016 году и вернулся домой, в Сланцы.

В 2018 году он снова получил 3,5 года колонии за хулиганство, побои и проникновение в жилище с угрозой насилия после акций по борьбе с борделями в Петербурге. На свободу он вышел в феврале 2019 года после смягчения приговора.