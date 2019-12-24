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Дацик задержан при незаконном пересечении границы с Эстонией

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Националист Вячеслав Дацик задержан в Ленинградской области за попытку незаконного пересечения российско-эстонской государственной границы, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По словам собеседника агентства, Дацика задержали пограничники при попытке перебраться через Нарву в Эстонию, при этом "Рыжий Тарзан" был не один. По данному факту возбуждено дело по статье "Незаконное пересечение границы, совершенное группой лиц по предварительному сговору" (статья 322 УК РФ).

В пресс-службе погрануправления ФСБ по Петербургу и Ленинградской области комментировать ситуацию "Интерфаксу" отказались.

В свою очередь в пресс-службе Сланцевского городского суда "Интерфаксу" сообщили, что материалы следствия по данному делу уже поступили судье на рассмотрение.

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"В ближайшее время в отношении двоих фигурантов дела о нарушении государственной границы будет избрана мера пресечения. Следствие намерено просить об аресте задержанных", - сказал собеседник. Он отметил, что заседание будет проходить в закрытом режиме.

Скандалы с Дациком

Дацик по прозвищу Рыжий Тарзан - ранее судимый националист, в прошлом участник боев без правил в супертяжелом весе. В 2007 году был арестован по делу о серии разбоев: суд признал его невменяемым и назначил психиатрическое лечение. Летом 2010 года он был переведен в обычную психиатрическую больницу в Ленинградской области, откуда бежал.

Объявившись в Норвегии, Дацик заявлял о намерении просить политическое убежище, но получил отказ. Позднее его экстрадировали на родину и в 2010 году осудили на 5 лет колонии.

Отбыв срок, Дацик в 2016 году вышел на свободу, после чего вернулся домой, в город Сланцы Ленинградской области. Освободившись, он заявлял о намерении заниматься правозащитной деятельностью.

В 2018 году Дацик снова был осужден. Ему инкриминировали хулиганство, побои и проникновение в жилище с угрозой насилия. 19 марта Василеостровский районный суд приговорил его к 3,5 годам заключения с отбыванием наказания в колонии строгого режима. По версии следствия, в мае 2016 года Дацик пришел в квартиру дома по 11-й линии Васильевского острова, где атаковал девять человек металлической палкой.

Кроме того, он похитил из сейфа в квартире деньги и забрал телефон у одной из потерпевших. По материалам дела, он выбил дверь в одну из комнат, проник в нее и избил трех женщин. Аналогичные действия националист в тот же день совершил в Петроградском районе. Как сообщали СМИ, Дацик совершил погромы в притонах для занятий проституцией, выгнав девушек на улицу голыми и проводив их до отдела полиции.

Дацик вышел на свободу 29 февраля 2019 года после того, как суд в Санкт-Петербурге смягчил ему приговор и освободил из-под стражи в связи с отбытием наказания. В марте появилась информация о том, что Дацик якобы избил своего 14-летнего сына во время тренировки в московском фитнес-клубе.

В октябре 2019 года бывший полицейский в Петербурге был осужден на три года за взятку от Дацика. Националист передал инспектору ДПС 30 тысяч рублей: его подруга Виктория Малмыгина была за рулем пьяной и без прав и отказывалась остановить автомобиль по требованию полицейского.

Вячеслав Дацик Ленинградская область Эстония

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