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Дацик приговорен к году тюрьмы за попытку незаконно пересечь границу с Эстонией

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Сланцевский городской суд Ленинградской области вынес обвинительный приговор в отношении Вячеслава Дацика по делу о незаконном пересечении российско-эстонской границы, сообщили "Интерфаксу" в понедельник его мать Светлана Дацик.

"Вячеславу дали один год заключения. Адвокат намерен подавать на условно-досрочное освобождение", - сказала Дацик.

Она добавила, что сторона обвинения просила суд отправить ее сына в тюрьму на три года. Информацией из суда "Интерфакс" не располагает.

25 декабря прошлого года Дацик и его знакомый были арестованы пограничниками при попытке перебраться на лодке в Эстонию. Дацик помогал своему знакомому выбраться из страны и через Нарву "показывал ему направление". По данному факту возбуждено дело по статье "Незаконное пересечение границы, совершенное группой лиц по предварительному сговору" (статья 322 УК РФ).

Сведениями о решении суда в отношении второго фигуранта дела "Интерфакс" пока не располагает.

Участник боев без правил в супертяжелом весе Дацик по прозвищу "Рыжий Тарзан" неоднократно был судим. В 2007 году суд признал его невменяемым и назначил психиатрическое лечение по делу о серии разбоев. Летом 2010 года Дацик был переведен в психиатрическую больницу в Ленинградской области, откуда сбежал в Норвегию. После экстрадиции на родину "Рыжего Тарзана" осудили на 5 лет тюремного заключения.

19 марта 2018 года Василеостровский районный суд приговорил Дацика к 3,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима за погромы в притонах. В феврале 2019 года Дацику смягчили приговор, его освободили из-под стражи.

Санкт-Петербург Вячеслав Дацик

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