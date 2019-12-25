До 15 выросло число пострадавших из-за жесткой посадки Ми-8 в Красноярском крае

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - За медпомощью обратились 15 пострадавших во время жесткой посадки вертолета Ми-8 на севере Красноярского края, сообщили в среду "Интерфаксу" в пресс-службе регионального Минздрава.

"Всего к медикам обратились 15 человек, все они осмотрены, двое были госпитализированы в местную больницу, остальным оказана первичная помощь, они отпущены домой", - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным следствия, 25 декабря около полудня по местному времени вертолет при взлете в поселке Байкит вертолет попал в снежный вихрь и совершил жесткую посадку. В МЧС отмечали, что у Ми-8 повреждены хвостовая балка и лопасти несущего винта.На борту было 24 человека, в том числе три члена экипажа. Количество пострадавших в СК не назвали, эти данные только устанавливаются.

Ранее сообщалось о шести пострадавших.

Вертолет должен был перевезти вахтовиков из Байкита на Юрубченское месторождение.