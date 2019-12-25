В Кремле обещали не навязывать свои энергоресурсы и советовали Минску выбирать более выгодные

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Если у Белоруссии есть более выгодные условия по закупкам нефти, нежели предлагаемые Москвой, Минск вправе выбрать их, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страна может получать нефть из альтернативных источников.

Как пояснил Песков, "в данном случае, мы не хотим уподобляться одной известной стране, которая покупателям силой навязывает свою продукцию, которая гораздо дороже чем то, что есть на рынке".

Накануне Лукашенко в эфире радиостанции "Эхо Москвы" заявил о возможной схеме альтернативного российскому маршрута импорта нефти. "Я могу через Польшу (запустить альтернативный РФ импорт нефти - ИФ), они предлагают это, реверс. Саудовскую или американскую нефть в Гданьск (по морю - ИФ) и трубу (МН "Дружба" - ИФ) завести реверсом (из Польши в Белоруссию - ИФ) они предлагают", - сказал Лукашенко.

Он отметил, что такая схема может быть реализована, если не получится договориться с РФ об условиях поставки энергоносителей. "Давайте цены ваши - мы будем платить. Но если российский рынок нефти и газа (в Белоруссии - ИФ) уйдет куда-то - вы не обижайтесь", - сказал он.

По его словам, в этом случае "я буду искать альтернативу, я ее все равно буду искать, я этого не скрываю от руководства России".

Комментируя слова Лукашенко о реверсе нефти из Польши, Песков отметил, что более продвинутые условия сотрудничества России Белоруссии в сфере поставок энергоресурсов возможны в случае продвижения интеграционных процессов.

"В данном случае речь идет о вопросе коммерческом. Безусловно, при нынешнем уровне нашей интеграции, конечно, нельзя говорить о равных условиях для российских и белорусских потребителей по всем параметрам. Нынешний уровень интеграции это не предусматривает", - сказал он.