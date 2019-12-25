Париж стоит мессы - экология как новая религия

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Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Школьное объявление: "Одна неправильно утилизированная батарейка загрязняет 20 кв м земли или 400 л воды! Это территория обитания двух кротов, одного ежика и нескольких тысяч дождевых червей". И современный российский первоклассник несет в школу отработанные батарейки из интерактивной игрушки, чтобы сдать для утилизации. Его папа между тем автоматически выбросит старые батарейки от пульта в мусорное ведро.

Рассказы о том, как далеко пошли европейские школьники, воодушевленные Гретой Тунберг на пятничные сидения у шведского парламента, отечественные родители пока всерьез не воспринимают. Да власти и не позволят развернуться: один такой сторонник Тунберг на днях был арестован в Москве из-за нарушения порядка пикетирования. Но если в семье поколенческую разницу во взглядах на глобальные процессы еще можно преодолеть, то позиция промышленных компаний "не замечать" климатическую повестку может стоить репутации и денег.

Нефтегазовые компании все сильнее ощущают давление экологической волны, сталкиваясь с ростом обвинений в выбросах и постоянных угрозах аварий. Особо ответственные инвесторы отказываются от покупки акций компаний с углеродным следом. Не заметить такого уже нельзя. Экология становится для человечества новой религией, а Парижское соглашение по климату призвано стать ее доктриной. Хотя пока ООН и не удалось согласовать итоговые документы о конкретных мерах в рамках соглашения, что тоже показательно - легко вести экологические дебаты, трудно начать действовать.

Снизить градус

Парижское соглашение об изменении климата было составлено в конце 2015 года, подписано в апреле 2016-го и вступило в силу спустя еще полгода. Его стратегическая цель - удержать прирост глобальной средней температуры к концу XXI века в пределах ниже 2 градусов сверх доиндустриальных показателей и приложить усилия в целях ограничения роста температуры на уровне 1,5 градуса.

Документ обязывал США к 2025 году сократить выбросы парниковых газов на 26-28% по сравнению с уровнем 2005 года. Впрочем, после своей инаугурации президент Дональд Трамп объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату. Президент России Владимир Путин назвал это решение ошибкой.

Российский президент в этом году неоднократно был вынужден комментировать тему Парижского соглашения и всегда был осторожен в своих высказываниях. "Как вы знаете, Парижским соглашением поставлена задача не допустить роста температуры на полтора градуса. Удастся нам это сделать всем вместе или нет - я не знаю, потому что никто не знает на самом деле причин глобального изменения климата. Ведь мы знаем, что в истории Земли были такие периоды, когда было потепление, похолодание, и это может зависеть от глобальных процессов во Вселенной. И сейчас посчитать, как современное человечество влияет на изменение климата, - очень сложно, если вообще возможно. Но не делать ничего тоже нельзя", - сказал Путин на ежегодной пресс-конференции в декабре.

Россия присоединилась к Парижскому соглашению в сентябре 2019 года. И весь текущий год Министерство природных ресурсов и экологии работало также над отечественным вариантом климатических задач - национальным проектом "Экология". Его ключевые цели: эффективное обращение с отходами, снижение загрязнения воздуха в крупных промышленных центрах, улучшение качества питьевой воды, оздоровление водных объектов и сохранение биоразнообразия.

Не допустить дискриминации

Нацпроект "Экология", по словам министра Дмитрия Кобылкина, в разы требовательнее Парижского соглашения, но и международные обязательства Россия обязательно выполнит. Кобылкин считает, что российским экспертам необходимо активнее участвовать в деятельности ООН по вопросам изменения климата, в том числе чтобы вовремя защищать свои интересы.

"Данное взаимодействие крайне важно, поскольку мы должны точно посчитать и представить значение российских лесов. На мой взгляд, сейчас их вклад недооценен. Кроме того, мы должны понимать реальное антропогенное влияние производств, поскольку, по мнению экспертов, возможны риски дискриминационных мер в отношении российских экспортеров под предлогом требований Парижского соглашения, а этого допустить нельзя", - заявлял Кобылкин "Интерфаксу".

Россия, по его словам, уже выполняет международные обязательства - и даже с превышением. В соответствии с указом президента от 2013 года о сокращении выбросов парниковых газов к 2030 году в России оно должно было составить не менее 25% от уровня 1990 года. Между тем в 2017 году Россия снизила это показатель в два раза больше - до 49%.

Минприроды в декабре подводило промежуточные итоги реализации нацпроекта "Экология". Но объективно оценить его результаты могут только "конечные пользователи". Почувствовало ли население эффект от экологического нацпроекта? Стало ли легче дышать в промышленных городах? Правда ли пить воду теперь безопаснее? На эти и другие экологические вопросы Минприроды еще предстоит получить ответы от населения. Не говоря уже о краеугольном камне нацпроекта "Экология" - мусорной реформе.

Головным министерством, координирующим дальнейшие шаги России в рамках Парижского соглашения, является Минэкономразвития. Сейчас ведомство прорабатывает требования к компаниям по сокращению выбросов. Но осенью Совет Федерации и Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) раскритиковали его законопроект о нормировании углеродных выбросов на предприятиях - из-за опасений экономических последствий для бизнеса и населения. В проекте Минэкономразвития предлагалось установить общий максимально допустимый объем прямых выбросов парниковых газов для предприятий - 150 тыс. тонн СО2-эквивалента. В случае превышения установленной квоты организации с 2025 года будут обязаны выплачивать "углеродный сбор".

В РСПП посчитали, что такие меры спровоцируют рост тарифов для населения и увеличение темпов инфляции. Глава союза Александр Шохин подчеркивал, что промышленность должна продолжать работу над улучшением экологической обстановки, но облагать ее новыми налогами нельзя - лучше вкладываться в стимулирование наилучших доступных технологий (НДТ). В конце декабря Кобылкин сообщил, что основные разногласия по законопроекту Минэкономразвития удалось снять.

А как у них?

В 2019 году ассоциация Transition Pathway Initiative (TPI), объединяющая 50 мировых инвесторов с активами под управлением стоимостью $15 трлн, сообщала, что только 31 из 109 ведущих энергетических компаний (28%) согласны с обязательствами по сокращению выбросов в рамках Парижского соглашения, и только две из них нефтегазовые - британско-нидерландская Royal Dutch Shell и испанская Repsol.

Тем не менее, тренд на борьбу с климатическими изменениями задали именно зарубежные нефтегазовые и нефтехимические компании. В 2015 году в преддверии Парижского соглашения главы 10 крупнейших концернов объединились в Oil and gas climate initiative (OGCI, Нефтегазовая климатическая инициатива). Совместную декларацию, направленную на ограничение изменения климата, подписали BG Group, BP, Eni, Pemex, Reliance Industries, Repsol, Saudi Aramco, Shell, Statoil и Total, на которых приходилась пятая часть добычи нефти и газа в мире и которые производили почти 10% энергии. Члены OGCI договорились инвестировать $1 млрд в развитие технологий для снижения выбросов в атмосферу. Позднее к организации присоединились Petrobras, CNPC, Chevron, ExxonMobil, Occidental и Equinor.

Пожалуй, дальше всех продвинулась испанская Repsol. В декабре этого года она первой из международных мейджоров заявила, что к 2050 году планирует стать углеродно нейтральной (net zero emissions), то есть достичь чистых нулевых выбросов от своей деятельности. Компания собирается увеличить использование возобновляемых источников энергии, вкладываться в производство биотоплива, инвестировать в альтернативную энергетику и механизмы по улавливанию углерода. Также Repsol заявила, что будет оценивать все инвестиции с точки зрения их соответствия целям Парижского соглашения. За принятые обязательства спустя несколько десятилетий будут отвечать совершенно другие люди. Но промежуточных результатов испанские энергетики должны будут добиваться уже в обозримом будущем.

Shell также сконцентрировала свои усилия в области возобновляемых источников энергии. Однако компания уверена, что можно обеспечить выпуск полного спектра продукции только путем объединения возобновляемых источников энергии с более чистыми углеводородами, такими как природный газ, и применения технологии для улавливания и накопления выбросов CO2. Компания реализует масштабный проект по улавливанию и хранению углерода (CCS) в Канаде Quest, развивает ветроэнергетику в Северной Америке и Европе. В Бразилии Shell инвестировала в производство этанола из сахарного тростника, который "является биотопливом с самым низким содержанием углерода".

Саудовская Аравия, где работает крупнейшая в мире нефтегазовая компания Saudi Aramco, также заявила, что нацелена реформировать структуру энергопотребления для снижения выбросов. Министр энергетики страны принц Абдулазиз бен Сальман заявил, что Саудовская Аравия намерена инвестировать в новые источники энергии и решения по энергоэффективности. Меры по улавливанию углеродных выбросов включают расширение площади мангровых лесов, культивацию водорослей и выращивание коралловых рифов в Красном море и в Персидском заливе.

От скепсиса к вере

Среди российских компаний "экологический пафос" пока не стал мейнстримом: значение декарбонизации из крупных игроков энергорынка никто не оспаривает, но и злоупотребление лозунгами в привычку еще не вошло.

Зампред правления "Газпрома" Елена Бурмистрова в октябре, например, заявила, что мгновенно сократить выбросы углекислого газа в атмосферу до нуля невозможно.

"Мы живем в эпоху фундаментальных перемен мировоззрения, когда все больше голосов, в особенности молодежи, призывают к скорейшему решению проблемы загрязнения окружающей среды. Эти благородные порывы можно только приветствовать", - говорила она. При этом Бурмистрова призвала подходить к решению проблемы "с холодным рассудком". "Мгновенно сократить выбросы до нуля невозможно ни технологически, ни с точки зрения социальной ответственности. Это приведет к коллапсу мировой экономики и потере сотен миллионов рабочих мест - а такой результат, я уверена, не нужен разумным экологическим активистам", - полагает зампред правления "Газпрома".

"Татнефть" в последнем отчете об устойчивом развитии признает: "В условиях глобальных тенденций по декарбонизации растут ожидания инвесторов по публичному отражению компаниями позиции по вопросам управления климатическими рисками, воздействием на окружающую среду, снижением углеродного следа и выбросами парниковых газов. Это одна из наиболее значимых тем текущей повестки устойчивого развития бизнеса". Компания отметила, что в процессе работы энергетических компаний образуется значительный объем парниковых газов, которые могут оказывать влияние на климат. Но оговорилась: "Проблема взаимосвязи между глобальным потеплением и выбросами парниковых газов в атмосферу в мировом научном сообществе носит дискуссионный характер".

Ярче всех свое отношение к климатическому вопросу сформулировал вице-президент "ЛУКОЙЛа" Леонид Федун, признавшись, что изначально относился к нему скептически. "Но, к сожалению, мои встречи, например, в Европарламенте, с еврокомиссарами показали, что в настоящий момент климатическая повестка дня выступает на уровне религиозных постулатов. Сейчас спорить о том, что проблемы климата не столь важны, это все равно, что прийти в церковь, например в XVI веке, и сказать, что Бога нет. Вот примерно такая же реакция абсолютно", - отмечал Федун.

Лес тронулся

"ЛУКОЙЛ" первым из российских компаний заявил, что к 2050 году тоже планирует стать zero emissions, а в 2020 году рассчитывает принять климатическую стратегию. "Совет директоров уже в следующем году сформулирует, когда мы будем формировать стратегию, мы сформируем свою обоснованную цель по климату", - сообщал Федун в начале декабря. Уже сейчас компания развивает солнечную генерацию, планирует проект по ветряной.

"ЛУКОЙЛ" считает, что для удержания роста глобальной температуры ниже двух градусов по Цельсию помимо распространения ВИЭ необходимо внедрять технологии по улавливанию, утилизации и хранению CO2, а также изменить подход к лесоразведению и землепользованию. Именно лесоразведение Федун считает основным и самым действенным способом изменить ситуацию, так как леса являются естественными источниками поглощения выбросов углекислого газа. Также, по мнению компании, необходима государственная программа, компенсирующая вырубки.

"Роснефть" в ноябре заявила, что начала формировать план по снижению углеродного следа. Как сообщал вице-президент компании Павел Федоров, совет директоров "Роснефти" рассмотрит его "в ближайшее время". Он говорил, что компания образовала комитет по снижению диоксидного следа и в сентябре прошло его первое заседание, на котором компания начала формировать план по снижению углеродного следа. А в июне "Роснефть" подписала руководящие принципы по снижению выбросов метана в производственно-бытовой цепочке природного газа.

"Татнефть" сразу после ратификации Россией Парижского соглашения утвердила обновленную политику в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды с учетом изменения климата. Компания планирует развивать корпоративную систему учета и управления выбросами парниковых газов в сторону их снижения и сокращения углеродного следа. В фокусе не только выбросы от собственных операций, но и от использования продуктов, которые производят и поставляют на рынок предприятия группы.

"Газпром" летом сообщил, что подготовлена "Дорожная карта системы управления выбросами парниковых газов в компаниях группы на период до 2020 года и на перспективу до 2030 года". Зампред Бурмистрова заявляла, что "Газпром" выступает за планомерное и контролируемое снижение выбросов CO2 в промышленности, электроэнергетике, на транспорте и во многих других сферах.

Бойся - не бойся

Международное рейтинговое агентство Moody's в октябре отмечало, что подписание Россией Парижского соглашения по климату не приведет к серьезным последствиям для российских компаний в ближайшем будущем. Агентство посчитало, что действующие экологические обязательства России слишком мягкие: снижение уровня выбросов на 25% к 2020 году и на 25-30% к 2030-му от уровня 1991-го. Несмотря на то, что соглашение позволит ускорить принятие закона, регулирующего выбросы парниковых газов в России, он начнет оказывать реальное воздействие на экономику только с 2025 года.

"Закон о контроле за парниковыми газами в его текущей редакции реально вступит в силу только к середине следующего десятилетия. Сильное нефтегазовое и металлургическое лобби (продукция этих отраслей составляет две трети экспорта, а на экспорт приходится, в свою очередь, 30% ВВП РФ) будет противодействовать введению существенных мер в области контроля за негативным воздействием на окружающую среду в краткосрочной перспективе, мотивируя это увеличением издержек компаний и ухудшением экономики новых проектов" - подчеркивает Moody's.

Такие мягкие оценки последствий для России от участия в Парижском соглашении нам только на руку - общественное сознание, российские компании и отечественное законодательство еще очень далеки от того уровня осознания проблемы, которое существует в Европе. Россия, пожалуй, пока только запрягает: буквально недавно стартовала работа по актуализации Климатической доктрины РФ (принята 10 лет назад), компании только начинают разрабатывать и принимать собственные климатические стратегии. Остротой экологической проблемы российское общество пока не прониклось. В отличие от европейцев, для которых Парижское соглашение, кажется, сконцентрировало все страхи человечества перед глобальным загрязнением, углеродным следом и потеплением. Теперь экологическая слепота может стоить постов главам корпораций и высокопоставленным чиновникам. Возможно, вскоре и недальновидным политикам придется отвечать за недооценку важности Парижского соглашения. Но это, конечно, не про Россию.