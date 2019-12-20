В Москве арестовали сторонника Греты Тунберг за нарушение правил пикетирования

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы в пятницу отправил под арест на шесть суток активиста движения Fridays for future шведской активистки Греты Тунберг. Он признан виновным в нарушении правил пикетирования, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Юлия Котомина.

Активиста зовут Аршак Макичян. Его признали виновным в правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 20.2 КоАП (Нарушение правил организации пикетирования без подачи в установленном порядке уведомления о его проведении). "Ему назначено наказание в виде административного ареста сроком на 6 суток", - сказала Котомина.

Как сообщили "Интерфаксу" в российском отделении Гринписа, протокол об административном правонарушении был составлен на Макичяна после проведения им акции протеста 25 октября.

В организации отметили, что с марта этого года на протяжении 40 недель Макичян "каждую неделю выходил по пятницам на климатические протесты, чтобы привлечь внимание общества и властей к климатическому кризису".