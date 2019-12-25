Один из авторов Конституции РФ Шахрай выступил в защиту оговорки "подряд"

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Оговорка в Конституции РФ о двух сроках президентских полномочий подряд нужна России, и ее следовало бы оставить в Основном законе, считает один из соавторов действующей Конституции, бывший вице-премьер РФ, ныне профессор МГУ Сергей Шахрай.

"Я здесь субъективен. Мы, авторы Основного закона, исходили из того, что эта норма стране нужна", - сказал Шахрай "Интерфаксу", касаясь своего отношения к возможному изменению Конституции в этой части.

В 81-й статье Основного закона сказано: "Одно и то же лицо не может занимать должность президента Российской Федерации более двух сроков подряд".

Президент РФ Владимир Путин 19 декабря на большой пресс-конференции высказался за отмену в Конституции РФ слова "подряд" в отношении числа сроков президентских полномочий. "Что можно было бы сделать, что касается этих сроков - отменить оговорку "подряд", - сказал Путин, отвечая на вопрос о возможности конституционных изменений.

Позже в интервью, которое было показано телеканалом "Россия-24" (ВГТРК), Путин сказал: "Люди хотят большей ответственности за принимаемые на верхнем уровне государственной властью решения. В принципе, это вполне обосновано. Но здесь нельзя только делать никаких опрометчивых шагов, и нельзя с этим спешить. Поэтому дискуссия идет, я тоже буду смотреть, как она развивается".

"Этой формулировкой о двух президентских сроках подряд действующий глава государства Путин Владимир Владимирович уже воспользовался, когда после второго срока ушел в председатели правительства, четыре года проработал и на основании выборов вернулся на пост президента. Второй раз воспользоваться этой нормой именно он не может", - отметил Шахрай.

"А вообще я бы поступил, как Виктор Степанович Черномырдин учил, светлая ему память: не чешите, где не чешется", - добавил Шахрай.