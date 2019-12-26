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Минздрав опробует раздачу в аптеках бесплатных лекарств перенесшим инфаркты и инсульты

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Минздрав подготовил рекомендации по пилотному проекту обеспечения бесплатными лекарствами граждан, которые перенесли острый инфаркт миокарда, нарушение мозгового кровоообращения и другие острые сердечно-сосудистые препараты, пишет "Коммерсантъ", ссылаясь на текст документа.

Получать эти препараты люди смогут в аптеках по рецепту от врача, выписанному по международному непатентованному наименованию (МНН). При этом пациент сможет выбирать конкретный бренд и получать его бесплатно, если его цена будет не выше предусмотренного для аптеки возмещения, либо с доплатой разницы из своих денег. Аптеки будут получать от государства компенсацию.

В список лекарств, участвующих в пилотном проекте, вошли 233 МНН, в том числе эналаприл, лозартан, бисопролол. По данным DSM Group, за девять месяцев 2019 года государство закупило эти лекарства более чем на 6 млрд рублей, аптеки за тот же период продали их на 52,9 млрд рублей.

Стоимость возмещения формируется исходя из установленной в регионе цены за одну упаковку, торговой надбавки и НДС. Чтобы получить компенсации аптеки будут должны подать в региональный департамент здравоохранения соответствующее заявление с приложенными к нему справками о зарплатах сотрудников, а также отсутствии задолженности.

На программу по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями правительство предусмотрело в 2020-2022 годах 10,2 млрд рублей. Росстат ранее сообщал, что в 2018 году от этих болезней смертность составила 573,6 на 100 000 человек, это один из самых высоких показателей в стране.

Сейчас похожий эксперимент проводят в Кировской области для лиц, страдающих артериальной гипертензией и ишемической болезнью сердца и стоящих на диспансерном учете. Им лекарства продают со скидкой 50%.

Минздрав Кировская область

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