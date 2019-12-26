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Покушение на главу района Воронежской области расследует центральный аппарат СКР

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Центральный аппарат Следственного комитета принял для расследования уголовное дело о покушении на главу Рамонского района Воронежской области Николая Фролова, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"По поручению Председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина данное уголовное дело для наиболее полного и объективного расследования передано в центральный аппарат СК России", - говорится в сообщении.

Сейчас идет расследование в рамках уголовного дела по статье УК РФ "Покушение на убийство".

Глава Рамонского района Воронежской области Николай Фролов утром в четверг попал в больницу после взрыва в служебном автомобиле. Он получил травмы ног, но его жизни ничего не угрожает.

СКР Николай Фролов

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