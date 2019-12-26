В СКР объяснили обыск в квартире журналистки "Новой газеты"

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Обыск у журналистки "Новой газеты" Юлии Мартовалиевой (Полухиной) в Москве проводился с целью изъятия документов о членах преступного сообщества Е.Н.О.Т., сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ (СКР).

Как говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в четверг в "Интерфакс", следствию стало известно, что в квартире Мартовалиевой могут находиться предметы и документы, а также электронные носители информации, подтверждающие преступную деятельность членов упомянутого сообщества. В целях проверки этой информации, отметили в СКР, следователи на основании решения суда и провели обыск в московской квартире журналистки.

В пресс-службе напомнили, что органами СКР по Краснодарскому краю расследуется уголовное дело по обвинению руководителей и членов организации РОО "Е.Н.О.Т." в бандитизме, организации преступного сообщества, разбоях и кражах (ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 210, ч. 4 ч. 4 ст. 162, ст. 158 УК РФ).

Что касается двух детей, которые живут вместе с Мартовалиевой, то их утром, как обычно, забрал и увез в школу родной отец, пояснили в СКР. "В настоящее время допрос Мартовалиевой завершается, после чего она будет отпущена", - заверили в СК.

Ранее в четверг "Новая газета" сообщила об обыске в квартире у своего специального корреспондента Полухиной, после которого ее увезли на допрос в неизвестном направлении.

В заявлении издания отмечалось, что "Новая газета" всегда сотрудничает с правоохранительными органами по поводу уголовных дел, которые касаются конкретных преступлений. При этом, утверждают в "Новой", адвокат журналистки Петр Заикин не знает, куда ему направляться для участия в допросе.

Как уточнила "Интерфаксу" пресс-секретарь "Новой газеты" Надежда Прусенкова, Полухина живет в Москве, куда к ней и приехали краснодарские следователи в сопровождении бойцов СОБРа. Последние, впрочем, сразу ушли, так как им открыла хозяйка квартиры. Поводом для приезда следователей в "Новой газете" считают расследование Полухиной, посвященное так называемой ЧВК "Е.Н.О.Т. корп.", члены которой в настоящее время привлечены к уголовной ответственности в Краснодарском крае.

"Возможно, следствие посчитало, что раз она с ними общалась, то у нее может быть какая-то важная для дела информация", - сказала пресс-секретарь.

Ранее в четверг газета "Коммерсантъ" сообщила, что "защита фигурантов уголовных дел, связанных с региональной общественной организацией "Единые народные общинные товарищества" (известна как частная военная компания (ЧВК) "Е.Н.О.Т. корп."), обратилась к председателю СКР Александру Бастрыкину с ходатайством о передаче расследования из Краснодара в Москву".