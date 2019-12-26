"Новая газета" сообщила об обыске у своего корреспондента Юлии Полухиной

Журналистку увезли на допрос, адвокат не может ее найти

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - "Новая газета" сообщила, что к ее специального корреспондента Юлии Полухиной пришли с обысками следователи СУ СК по Краснодарскому краю и бойцы СОБРа. После следственных действий Полухину увезли на допрос "в неизвестном направлении", адвокат Петр Заикин не знает, где ее искать.

Действия следствия издание связало с публикациями о действиях незаконных вооруженных формирований в Донбассе и в Луганске и с расследованиями фактов контрабанды.

Обыски у Полухиной проводились с 6 до 10 утра в четверг. Она живет в Москве, следственные действия проходили в ее московской квартире.

Редакция потребовала немедленно сообщить, куда увезли Полухину и пустить к ней адвоката.

"Пока все это похоже на похищение", - говорится в заявлении.

Поводом для допроса журналистки в издании считают ее расследование о так называемой ЧВК "Е.Н.О.Т. корп.", участников которой привлекли к уголовной ответственности по обвинениям в кражах, разбоях, вымогательстве и бандитизме краснодарские следователи, сказала "Интерфаксу" пресс-секретарь редакции Надежда Прусенкова.

"Возможно, следствие посчитало, что раз она с ними общалась, то у нее может быть какая-то важная для дела информация, - сказала пресс-секретарь. - Если нужна информация по её материалам, то можно запросить ее другими способами, а не обыском в семь утра".

"Интерфакс" не располагает официальными комментариями правоохранительных органов по этому поводу.

26 декабря "Коммерсантъ" написал, что защита фигурантов уголовных дел, связанных ЧВК "Е.Н.О.Т. корп.", попросила председателя СКР Александра Бастрыкина перевести расследование с Кубани в Москву, поскольку, по выводам следствия, наиболее тяжкие преступления совершались именно в столице, здесь же проживает и большинство обвиняемых.