Арестован подозреваемый в поставке испорченного мяса в школы и детсады Самарской области

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Суд в Тольятти в четверг арестовал на два месяца подозреваемого в поставке испорченного мяса в образовательные учреждения города и еще восьми районов Самарской области, сообщила "Интерфаксу" старший помощник по СМИ руководителя СУ СКР по региону Елена Шкаева.

Ранее сообщалось, что в декабре 2019 года сотрудники ООО "Мясная продукция" и ООО "Мясной провиант" поставляли некачественное мясо в детские сады и школы Самарской области. Следствие установило, что в мясе содержались бактерии, которые могут оказать негативное влияние на здоровье человека.

Было возбуждено уголовное дело по п."б" ч.2 ст.238 УК РФ (сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, совершенного в отношении товаров, работ и услуг, предназначенных для детей).

25 декабря в Тольятти был задержан подозреваемый в реализации испорченного мяса.