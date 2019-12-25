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В Тольятти задержан подозреваемый в поставке испорченного мяса в детские сады и школы

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - В Тольятти задержан подозреваемый в реализации испорченного мяса, сообщает пресс-служба СУ СКР по Самарской области.

В декабре 2019 года сотрудники ООО "Мясная продукция" и ООО "Мясной провиант" поставляли крупные партии испорченного мяса для детей в детские сады и школы Самарской области.

В ходе следствия было изъято более 230 образцов мясной продукции, чтобы выяснить, соответствует ли она нормам безопасности для употребления в пищу.

Установлено, что в 18 образцах содержались бактерии, которые могут оказать негативное влияние на здоровье человека. Некачественная мясная продукция поставлялась в школьные и дошкольные учреждения Сызранского, Елховского, Похвистневского, Борского, Сергиевского, Большеглушицкого, Шенталинского, Красноярского районов и города Тольятти Самарской области", - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 2 статьи 238 (сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, совершенного в отношении товаров, работ и услуг, предназначенных для детей) УК РФ.

В СМИ ранее сообщалось, что поставщики покупали в сёлах соседних областей мясо больных и павших животных с признаками разложения, которое подлежало захоронению в скотомогильниках.

Как пишет местный портал "ТЛТгород" со ссылкой на социальные сети, в регионе было изъято свыше 50 тонн мяса неизвестного происхождения. "Такое "мясо" разделывалось, вымачивалось в уксусной кислоте, специальных химических растворах и приправах для устранения неприятного запаха и придания товарного вида, после чего замораживалось для дальнейшей реализации", - пишет паблик "Тольятти".

Самарская область Тольятти

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