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Самарский губернатор усилит контроль за поставками в школы после скандала с испорченным мясом

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил усилить контроль за поставщиками и качеством продуктов, которые поступают в школы и детские сады. Администрация региона создала рабочую группу для расследования попытки поставить испорченное мясо в такие организации, сообщили в пресс-службе областного правительства.

"Совершенно очевидно, что кроме поставщика есть организации, через которые эти продукты поступали. И с этим нужно очень внимательно разобраться", - цитирует слова Азарова пресс-служба.

25 декабря в Тольятти задержали подозреваемого в реализации испорченного мяса. Перед этим обнаружилось, что в декабре ООО "Мясная продукция" и ООО "Мясной провиант" поставляли некачественное мясо для детей в детские сад и школы Тольятти и еще восьми районов Самарской области. В мясе нашли бактерии, которые могут оказать негативное влияние на здоровье человека. Некачественная мясная продукция поставлялась в школы и детские сады Тольятти и еще 8 районов области.

Местное издание TLTgorod сообщило, что на складе в Тольятти нашли больше 50 тонн мяса без клейм и документов, с признаками гниения и болезней. По его сведениям, операторы склада закупали в селах мясо павших животных для поставок в школы.

В администрации региона сообщили, в образовательных учреждениях Тольятти уже провели проверки прокуроры в етеринары, а также департамент образования области.

Чиновники напомнили, что в регионе еще осенью был создан оптово-распределительный центр продовольственных товаров, предназначенных для учреждений социальной сферы.

"Пока в центр вошли 30 учреждений, расположенные на территории Самары и трех районов области. В 2020 году число участников должно вырасти. Его задача - проверять качество товара, только после этого идет отгрузка продуктов в социальные учреждения", - сказал собеседник агентства.

В связи с обнаружением испорченного мяса возбуждено уголовное дело о сбыте детским организациям продуктов, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

Самарская область Тольятти Дмитрий Азаров Мясная продукция Мясной провиант

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