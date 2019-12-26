Российские банки - из чистилища в предположительно светлое будущее

Итоги года в российском банковском секторе

Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Российский банковский сектор в уходящем году отметил своеобразный юбилей - пять лет назад ЦБ начал его активную расчистку, за это время с рынка ушли почти 400 кредитных организаций, а еще несколько десятков банков, включая крупные "Открытие", Бинбанк и Промсвязьбанк, отправились на санацию. Заметно поредевший, столкнувшийся с санкциями, волатильностью, слабым рублем и "Базелем", банковский сектор, тем не менее, смотрит в 2020 год с оптимизмом, ожидая роста кредитования и снижения ключевой ставки ЦБ.

То, о чем так долго говорил ЦБ, свершилось

ЦБ в этом году заявил, что период активной расчистки банковского сектора подходит к концу. Об этом красноречиво свидетельствует статистика отзыва лицензий: если в пиковый 2015 год рынок покинули 93 кредитные организации, то в этом году лицензии лишились порядка 25 банков. На санацию пошел лишь один крупный игрок - Московский индустриальный банк, и в отличие от ряда предыдущих случаев, шоком для рынка это точно не стало.

На традиционной новогодней встрече с журналистами председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, говоря об оздоровлении банковского сектора, объявила, что Банк России "видит свет в конце тоннеля", и сейчас главной задачей регулятора становится подготовка к продаже кредитных организаций, санируемых с участием подконтрольного Центробанку Фонда консолидации банковского сектора. Для этого в закон были внесены поправки, дающие ЦБ гибкость в способах продажи санируемых банков. Теперь регулятор сможет продавать акции банков по частям, напрямую одному инвестору или на открытом рынке.

Первым в очереди на продажу стоит Азиатско-Тихоокеанский банк. ЦБ уже пытался реализовать его на открытом аукционе весной этого года, но торги не состоялись, поскольку ни один из двух допущенных участников (Московский кредитный банк и Совкомбанк) не принял в них участия. Вторым в списке на продажу стоит банк "Открытие", акции которого, скорее всего, будут предложены на открытом рынке в 2021 году. Рынка банковских M&A, пережившего свои золотые времена больше десяти лет назад, в последние годы фактически нет. Символично, что именно ЦБ по сути предстоит его "пересоздать" заново. Но даже для ЦБ эта задача легкой отнюдь не кажется.

Розничные амбиции

Потребительское кредитование, которое демонстрирует внушительный рост, несмотря на сдерживающие меры ЦБ, стало предметом дискуссии между чиновниками и регулятором в этом году. По данным ЦБ, на 1 ноября 2019 года необеспеченные розничные ссуды показали рост на 22,6% в годовом выражении против 21,4% на начало ноября предыдущего года. Такая динамика несет основные риски вхождения российской экономики в рецессию - и если ничего не предпринимать, то она может наступить в 2021 году, говорил в июне глава Минэкономразвития Максим Орешкин. ЦБ же не раз заявлял об отсутствии "пузыря" на рынке беззалогового розничного кредитования.

Тем не менее, чтобы купировать риски в этом сегменте, Банк России с 1 октября 2019 года ввел в регулирование показатель долговой нагрузки (ПДН) и дифференцировал надбавки к коэффициентам риска для банков в зависимости от ПДН и полной стоимости кредита.

"В результате мер, предпринятых ЦБ, мы видим замедление роста необеспеченного розничного кредитования в третьем-четвертом квартале 2019 года. В 2020 году мы ожидаем продолжения этого тренда. Ограничения ЦБ, введенные для охлаждения рынка кредитования, а также повышенная конкуренция за клиентов, будут снижать темпы роста и маржинальность в розничном банковском кредитовании в 2020 году. Тем не менее, банки, инвестирующие в свою технологическую инфраструктуру, будут вытеснять с рынка небольшие финансовые институты, что позволит им продолжить рост", - отмечает управляющий директор по кредитным розничным продуктам Райффайзенбанка Андрей Спиваков.

В 2020 году темпы роста розничного кредитования замедлятся до 12-14% с 18-19% в 2019 году, а темпы роста корпоративного кредитования немного увеличатся - до 7% с 5%, прогнозирует главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. "При этом из цифр видно, что все равно рынок розничных кредитов растет более быстрыми темпами. Это, с одной стороны, отражает желание банков идти в сегмент, который в силу отсутствия санкционных рисков имеет меньшие издержки, с другой стороны, где есть значительные объемы спроса из-за стагнации доходов населения", - указывает она.

Финансовый директор Росбанка Александр Овчинников также прогнозирует, что темпы роста розничного кредитования будут опережать динамику корпоративного в среднесрочной перспективе. "Мы ожидаем снижения темпа роста в потребительском кредитовании и сохранения темпов роста ипотечного кредитования, поддерживаемого снижающимися ставками и все еще низким соотношением ипотечных кредитов к ВВП. Рост корпоративного кредитования будет, скорее всего, не выше роста номинального ВВП. Рост корпоративных кредитов ограничен сдержанным ростом экономики и, как следствие, инвестиций со стороны частного сектора", - отмечает он.

По прогнозам первого зампреда ВТБ Дмитрия Олюнина, розничное кредитование в 2020 году замедлится до уровня 11-12% против ожидаемых 20% в 2019 году. Замедление произойдет в основном в сегменте потребительского кредитования на фоне насыщения рынка и роста долговой нагрузки заемщиков. "После увеличения нагрузки на капитал в розничном кредитовании и замедления темпов роста розничного бизнеса в целом, очевидно ужесточение конкуренции за качественного клиента, прежде всего, высокодоходного для банков. Большинство ключевых игроков рынка нацелено на обслуживание данного сегмента, и заявленные планы по росту основных игроков совокупно превышают существующие объемы рынка", - отмечает он.

Растет не корпоративно

Сегмент корпоративного кредитования в этом году рос очень скромно. По данным ЦБ, на 1 декабря 2019 года портфель кредитов юрлицам замедлил рост в годовом выражении до 3% против 9,6% за аналогичный период прошлого года.

"Мы не оцениваем ситуацию на рынке корпоративного кредитования как стагнацию - умеренный рост отражает реалии развития российской экономики. В этом году на рост корпоративного портфеля повлияли программы господдержки кредитования бизнеса, но в 2020 году определяющим фактором станут уже действия банков. И конечно, сохранят свое влияние ключевые макроэкономические показатели. В целом мы ожидаем продолжения трендов 2019 года и в 2020 году", - отмечает первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский.

По прогнозам руководителя дирекции корпоративно-инвестиционного бизнеса Райффайзенбанка Никиты Патрахина, в следующем году рост корпоративного кредитования банковского сектора будет выше - около 4-5%. Это связано с тем, что корпоративный сектор получит поддержку за счет снижения риск-весов (со 100% до 65%), трат Фонда национального благосостояния (ФНБ), реализации нацпроектов, а также продолжающего процесса дедолларизации кредитов. "Но все это носит скорее разовый эффект. В дальнейшем мы не ждем взрывного роста. В целом прогнозировать стабильный рост корпоративного кредитования сложно, так как он завязан на рост ВВП. В связи с активным снижением ключевой ставки мы также ожидаем активного рефинансирования корпоративного кредитного портфеля в 2020 году", - считает он.

В 2019 году корпоративное кредитование действительно показывало слабую динамику, но данные как по сектору, так и по отдельным банкам говорят, что некоторая активизация произошла уже во втором полугодии вслед за снижением ставок, отмечает аналитик банка "Уралсиб" Наталия Березина. "Впрочем, динамика портфеля год к году остается сдержанной - около 4% с поправкой на переоценку. Мы пока не ждем большого ускорения в 2020 году - наш прогноз составляет 5% (также с поправкой на переоценку)", - прогнозирует она.

Кроме того, по мнению Березиной, поддержкой для корпоративного кредитования должно стать введение Центробанком "Базеля 3,5", предполагающего инвестиционную категорию корпоративных кредитов со снижением риск-веса до 65%.

"Говорить про активный рост корпоративного кредитования еще преждевременно, так как банки очень осторожно относятся к корпоративным заемщикам, помня громкие истории дефолтов, да и высокие риски, связанные с экономической неопределенностью, не дают возобновить рост. Так же сильно влияет и снижение спроса, так как тем компаниям, которые банки готовы кредитовать, заемные средства не нужны, а тех, кому нужны, банки не готовы кредитовать из-за рисков", - считает зампред правления Абсолют банка Елена Кудлик.

Активизация корпоративного кредитования может произойти при улучшении инвестиционного климата и более высоких темпах роста экономики, полагает зампред правления банка "Санкт-Петербург" Константин Баландин.

Экосистемы с банковским лицом

Еще несколько лет назад глава Сбербанка России Герман Греф рассказывал о том, что банк планирует превратиться в экосистему, то есть некую структуру с большим числом небанковских сервисов. Все эти сервисы должны работать вместе и делать жизнь клиентов лучше. В конце 2017 года Сбербанк сделал построение экосистемы частью своей трехлетней стратегии на 2018-2020 годы.

Но время шло, и маржа в банковском бизнесе с каждым годом снижалась. Финансисты стали больше задумываться над возможным наращиванием дохода с привлечением различного небанковского бизнеса.

ВТБ анонсировал запуск в 2020 году платформы, которая предоставит доступ к лайфстайл-сервисам компаний-партнеров. Тинькофф банк тоже объявил о запуске в России "суперприложения" - аналога китайского WeChat, который "объединяет классический цифровой банкинг и лайфстайл-сервисы". Кстати, у ВТБ, Тинькофф банка и Сбербанка еще и есть собственные мобильные операторы. ВТБ запустил свой проект именно в 2019 году.

ВТБ и Тинькофф банк вслед за Сбербанком официально называли расширение бизнеса экосистемой. Некоторые другие банки сам термин не применяют, но смотрят в сторону предоставления непрофильных услуг и покупки предприятий, которые не относятся к банковскому бизнесу.

Регулятор при этом осторожно относится к планам банков. "Переход крупнейших банков в режим "экосистем" на порядок увеличивает нефинансовую составляющую банковских рисков", - сказала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью "Интерфаксу", отметив при этом, что противостоять этому процессу как таковому регулятор не собирается.

Она рассказала, что ЦБ обсуждает переход от регулирования юрлица к регулированию по видам деятельности. А еще регулятор не хочет допустить "создания нового типа монополий, который появится из-за платформенных решений".

"Выстраиванием экосистемы стоит заниматься при наличии значительных ресурсов на долгосрочные инвестиционные проекты. В этом случае экосистема имеет хорошие перспективы за счет увеличения клиентской базы и лояльности. Построение же экосистем небольшим банкам может оказаться не по силам", - считает Баландин из банка "Санкт-Петербург".

Пока что всерьез заняться экосистемой готовы не так много банков, поэтому риски появления монополий действительно существуют. "С точки зрения конкуренции есть риск того, что для небольших игроков, которые не получили доступ, выход на каналы дистрибуции будет ограничен, с одной стороны, но с другой стороны это заставит данные организации пересматривать текущие подходы к своим продуктам, делая их более конкурентными и интересными для входа в ту или иную экосистему", - полагает Кудлик из Абсолют банка.

Все ниже и ниже

Замедление инфляции, снижение инфляционных ожиданий населения, сдержанный внутренний и внешний спрос позволили ЦБ в этом году пять раз снизить ключевую ставку. Сейчас ее значение находится на уровне 6,25%.

"ЦБ взял достаточно агрессивный курс в сторону смягчения монетарной политики, скорость снижения ключевой ставки в 2019 году превысила ожидания аналитиков. По нашему мнению, ресурс снижения ставок все еще окончательно не исчерпан, поэтому мы прогнозируем снижение ставки в течение 2020 года в пределах 0,5 процентного пункта. Ввиду несущественного ожидаемого снижения ключевой ставки мы не ожидаем серьезного изменения банковских ставок", - прогнозирует Баландин из банка "Санкт-Петербург".

В то же время работа в условиях более низкого уровня ставок является вызовом для банков: это приводит к снижению чистого процентного дохода, которое необходимо компенсировать непроцентными доходами или более низкими расходами. На первое место выходит более эффективная работа с клиентами и максимизация кросс-продаж, отмечает Баландин.

"Мы ожидаем, что на фоне замедления инфляции и низких темпов экономического роста Банк России в первом полугодии продолжит курс на либерализацию денежно-кредитной политики. Скорее всего, нас ждут еще два снижения ключевой ставки с шагом 25 базисных пунктов. Во втором полугодии, по мере обострения политических рисков из-за предстоящих выборов в США, рубль может оказаться под определенным давлением, что одновременно может создать повышение инфляции. Поэтому, по нашим предварительным оценкам, до конца следующего года уровень ключевой ставки останется в размере 5,75% годовых", - прогнозирует аналитик банка "Хоум кредит" Станислав Дужинский.

Он также считает, что в ближайшее время рынок не увидит существенного снижения кредитных ставок, так как они не так сильно коррелируют с ключевой ставкой ЦБ.

По мнению начальника отдела анализа банковского и финансового рынков Промсвязьбанка Ильи Ильина, весьма вероятно, что ЦБ в следующем году может провести агрессивное снижение ставки - вплоть до 5,5%. "На этом фоне, а также с учетом адаптации банков к уже предпринятым шагам Банка России ожидаем дальнейшего снижения и депозитных, и кредитных ставок. В первом полугодии банки смогут переоценивать пассивы быстрее, чем кредитные портфели, что окажет поддержку марже. Кроме того, банки будут стремиться наращивать комиссионные доходы и долю средств до востребования, стоимости которых ниже, чем срочных вкладов. Наконец, банки будут стремиться наращивать чистый процентный доход не за счет маржи, а за счет роста объемов кредитования, что особенно актуально для ипотеки, где требования по капиталу (коэффициенты риска - ИФ) заметно ниже, чем по прочим активам", - считает Ильин.

На рынке, после ожидаемого снижения ключевой ставки в конце года, кредитно-депозитные ставки, по прогнозам аналитиков банка, вслед за движением ключевой ставки также станут корректироваться в сторону понижения. Однако снижение ставок ожидается неравномерным, оно будет зависеть от конкурентной среды и бизнес-модели конкретных банков, отмечает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский стандарт" Максим Тимошенко.

"Так, например, ставки рублевых депозитов в банках с начала года планомерно снижались и к концу года приблизились к уровням, немногим превышающим 6%. В силу тренда на дальнейшее снижение ключевой ставки мы ожидаем, что в 2020 году депозитные ставки уверенно уйдут ниже 6%", - говорит он.