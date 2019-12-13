Банк России ожидаемо снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Центробанк снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 6,25%.

Большинство аналитиков как раз ожидали такой шаг от регулятора (снижение на 25 б.п.), однако некоторые эксперты допускали ее сохранение на уровне 6,50%.

ЦБ отметил замедление инфляции быстрее прогноза, а также продолжение снижения инфляционных ожиданий. Темпы роста российской экономики в III квартале 2019 года повысились, однако, по мнению регулятора, пока сложно оценить их устойчивость.

"При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки в первом полугодии 2020 года. Банк России будет принимать решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков", - заявил Банк России.

ЦБ понизил прогноз по инфляции на 2019 год с 3,2-3,7% до 2,9-3,2%, сохранил его на 2020 год на уровне 3,5-4,0%. Банк России считает, что годовая инфляция сложится ниже 3% в I квартале 2020 года, когда эффект повышения НДС выйдет из ее расчета.

Темп прироста ВВП по итогам 2019 года, по прогнозу ЦБ, может сложиться ближе к верхней границе диапазона 0,8-1,3%. Прогноз роста ВВП в 2020-2022 годах Банк России сохранил.