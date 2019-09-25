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ВТБ запускает виртуального мобильного оператора

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - ВТБ запускает пилотный проект виртуального мобильного оператора на платформе Tele2 в Москве с 25 сентября, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на гендиректора компании Максима Шаркова.

Подключиться к "ВТБ Мобайл" можно в пяти московских офисах, к концу года возможность реализуют почти во всех офисах столицы, в Санкт-Петербурге оператор будет доступен с октября. В 2020 году география присутствия расширится до 15 регионов.

Пользователи "Мультикарты" ВТБ могут получить базовый пакет бесплатно - в него входит 150 минут звонков по России, 3 Гб интернета и 50 сообщений.

В России уже работают два банковских виртуальных мобильных оператора связи - "СберМобайл" и "Тинькофф Мобайл".

ВТБ Tele2

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