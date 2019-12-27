Поиск

Заведено дело на сотрудников алтайской школы, где дети группами избивали сверстников

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - В отношении сотрудников школы, где с января 2019 года по ноябрь группа детей унижала и избивала 15-летнего подростка, возбудили уголовное дело о халатности, сообщило управление СКР по Алтайскому краю.

Речь идет о школе в селе Поперечное Каменского района.

По версии следствия, потерпевшего били и унижали ученики этой школы. Об этом знали учителя и администрация, но ничего не делали, считают в СК.

В пресс-центре управления "Интерфаксу" сообщили после того, как мать мальчика обратилась к следователям и сообщила, что у сына диагностировали черепно-мозговую травму.

Мальчик пожаловался дома на головную боль и тошноту, родители отвезли его в Каменскую ЦРБ, где врачи обнаружили у него сотрясение мозга, ушиб мягких тканей головы и вензоную дисфункцию сетчатки глаза, рассказала его мать "Каменским известиям". По ее словам, один из врачей сказал ей, что у сына травмы, как у боксера с пятилетним стажем. С начала года его зрение упало на 30%, а при обследовании в Барнауле специалисты зафиксировали смещение шейных позвонков.

Женщина со слов сына рассказала, что группа школьников выбирала себе жертву, отводила в сторону и избивала. Игра распространилась, в нее играть начали все, но жертвами никогда не становились трое самых сильных и спортивных учеников. После последнего инцидента ей звонили из школы и просили не жаловаться в правоохранительные органы, чтобы не навредить подросткам.

Опрошенные изданием родители предполагаемых инициаторов избиений сказали, что ничего об этом не знали и возмущены бездействием учителей и администрации школы.

"Бойцовский клуб" в школе организовал семиклассник, который пришел в нее учиться в сентябре 2019 года, рассказала altapress.ru начальник управления образования Каменского района Екатерина Киселева. По ее словам, он научил остальных играм с массовым нападением на жертву. Его имя в следственных документах не фигурирует, отметила чиновница.

Среди инициаторов игр Киселева упомянула еще троих учеников с "активной жизненной позицией". По ее словам, все они активно участвуют в спортивных соревнованиях района, состоят в отряде правоохранительной направленности "Кондор".

Алтайский край Каменский район Поперечное СКР

Новости
Дело Baring Vostok

Источники сообщили о завершении следствия по "делу Baring Vostok"

На боевое дежурство заступил первый полк с "Авангардами"

На боевое дежурство заступил первый полк с "Авангардами"

Гидрометцентр озвучил свой первый прогноз на новогоднюю ночь в Москве

Гидрометцентр озвучил свой первый прогноз на новогоднюю ночь в Москве

Летевший в Минск самолет экстренно сел в аэропорту Ростова-на-Дону

Минтруд напомнил, что 1 января россиян ждет индексация пенсий

Минтруд напомнил, что 1 января россиян ждет индексация пенсий

Путину до 20 января доложат о причинах срыва работ по военным спутникам

Дело Baring Vostok

Фигурант "дела Baring Vostok" передумал признавать вину

Что случилось этой ночью: пятница, 27 декабря

Запущенные с космодрома Плесецк спутники выведены на орбиту

Ракета "Рокот" с военным спутником стартовала с космодрома Плесецк

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');