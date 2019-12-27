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Стилист Сергей Зверев подал жалобу в ЕСПЧ в связи со штрафом за пикет

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Шоумен Сергей Зверев обратился в ЕСПЧ в связи с полученным штрафом за пикет на Красной площади против строительства завода на Байкале.

Весной 2019 года российского шоумена и стилиста Сергея Зверева оштрафовали за пикет возле Красной площади в Москве. Он выступал против строительства завода по розливу питьевой воды в поселке Култук на берегу озера Байкал.

"Сегодня он обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на нарушение статей 6 (право на справедливое судебное разбирательство), 10 (право на свободу выражения мнения) и 11 (право на свободу собраний) Конвенции", - говорится в сообщении правозащитного центра "Мемориал" в пятницу.

Жалобу в ЕСПЧ готовили юристы ПЦ "Мемориал" Татьяна Глушкова и Наталья Морозова.

Звереву вменили проведение пикета там, где это делать запрещено, - в непосредственной близости к Кремлю, резиденции президента России.

Юристы Зверева указывали, что пикет проводился не на самой Красной площади, но рядом с ней, а определение "в непосредственной близости от Московского Кремля" нигде чётко не прописано.

Его жалобы на решение о вынесении штрафа были отвергнуты российскими судами, поэтому в пятницу Зверев обратился в ЕСПЧ.

Сергей Зверев ЕСПЧ

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