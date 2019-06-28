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Стилисту Звереву снизили штраф за пикет в защиту Байкала на Красной площади

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Мосгорсуд сократил на 5 тысяч рублей административный штраф, назначенный стилисту Сергею Звереву за пикет против строительства китайского завода на Байкале на Красной площади.

В РоссииСтилиста Сергея Зверева оштрафовали за пикет в защиту Байкала на Красной площадиСтилиста Сергея Зверева оштрафовали за пикет в защиту Байкала на Красной площадиЧитать подробнее

Тверской суд Москвы 13 мая признал Зверева виновным в нарушении установленного порядка пикетирования и назначил ему штраф в размере 15 тысяч рублей.

Согласно сегодняшнему решению, стилисту придется заплатить 10 тысяч рублей.

3 марта 2019 года Зверев вышел на Красную площадь с плакатом "Против строительства завода на Байкале". Суд счел это противозаконным, поскольку акция проводилась на территории, непосредственно прилегающей к резиденции президента, - в месте, где публичные мероприятия запрещены.

Защитники Зверева и сам стилист настаивали на прекращении дела за отсутствием в его действиях состава правонарушения.

Сергей Зверев Байкал

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