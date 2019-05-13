Стилиста Сергея Зверева оштрафовали за пикет в защиту Байкала на Красной площади

Стилист Сергей Зверев Фото: ТАСС, Александр Рюмин

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы в понедельник оштрафовал стилиста Сергея Зверева на 15 тысяч рублей за пикет, который тот устроил на Красной площади против строительства завода на Байкале, передал в понедельник корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

Зверев признан виновным в нарушении правил пикетирования, поскольку провел свою акцию в месте, где организация публичного мероприятия запрещается, - на территории, непосредственно прилегающей к резиденции президента на Красной площади, д. 3.

Защита Зверева настаивала на том, что в деле есть только одна фотография и нигде не указано, как было установлено, что она сделана именно на Красной площади. "Сама Красная площадь, как видно на фотографии, огорожена металлическими конструкциями, и на саму площадь мой подзащитный не выходил", - сказал адвокат Михаил Бирюков.

Кроме того, подчеркнул он, закон ограничивает проведение массовых мероприятий вблизи резиденции президента, но не одиночные пикеты.

3 марта Зверев устроил одиночный пикет с плакатом "Против строительства завода на Байкале". Проект китайского завода по производству питьевой воды на Байкале вызвал широкий общественный резонанс. После того, как внимание к проблеме привлекли активисты и СМИ, строительство завода была приостановлено.