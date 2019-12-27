Новак рассказал, каким судном можно будет достроить "Северный поток 2"

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - "Газпром" до конца 2020 года запустит в эксплуатацию газопровод "Северный поток 2", заявил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

Он отметил, что один из вариантов, каким судном его можно будет достроить, - это "судно, которое сейчас находится на Дальнем Востоке" (судно академик "Черский" - ИФ).

По словам министра, допподготовка, дооборудование судна займет "некоторое время".

Как сообщалось, на момент прекращения из-за американских санкций строительства газопровода "Северный поток 2" подрядчиком Allseas он был построен примерно на 93% от своей проектной трассы: уложено более 2300 км из около 2460 км.

Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет США (NDAA) на будущий год, в который законодатели включили положение о санкциях в отношении компаний, участвующих в "Северном потоке 2".

"Академик Черский"

Многоцелевое строительное судно Jascon 18, которое позднее получило название "Академик Черский", "Газпром" купил в 2015 году.

Компания "Газпром флот" сообщала в этом году о проводимой на "Черском" масштабной модернизации: она рассчитана на два этапа, и второй, окончательный, запланирован на 2020 год.

В 2019 году на судне устанавливалось трубоукладочное оборудование. Корпоративная газета судовладельца подробно рассказала о ходе работ по модернизации корабля: "В рамках модернизации и дооборудования судна "Академик Черский" производятся текущие работы в сложных метеоусловиях. Произведены работы по установке кассет для труб на главной палубе, установлена площадка и навес для входного контроля трубы на главной палубе, и подачи ее в технологическую галерею для дальнейшей сварки. Определена расстановка и сформированы технологические сварочные посты. Установлены фундаменты под вспомогательное технологическое оборудование. В галерее сварочного цеха полным ходом идут многочисленные огневые работы по модификации трубоукладочного оборудования и вспомогательных систем. Также ведется подготовка к запланированным ходовым испытаниям судна: производится ремонт и техническое обслуживание всех кранов судна, подготовка палубы и сварочного цеха для испытания трубоукладочного оборудования в море, диагностика и ТО судовых систем и механизмов, включая модернизацию системы динамического позиционирования судна".