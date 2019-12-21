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Трубоукладчик "Северного потока-2" приостановил работу из-за санкций

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Трубоукладчик "Северного потока 2" компания Allseas приостанавливает строительство газопровода в связи с принятием в США военного бюджета, содержащего санкции в отношении строителей проекта, пишет Allseas.

Компания ожидает разъяснения от американских властей.

"Allseas будет действовать в соответствии с положениями законодательства сокращая объемы работ, и надеясь получить разъяснения, включающие необходимые нормативные, технические экологические разъяснения от соответствующих властей США", - говорится в заявлении Allseas, распространенном ночью в субботу.

Газопровод "Северный поток 2" построен уже примерно на 92%. Заминка произошла из-за властей Дании, этой осенью которые после двух с половиной лет волокиты разрешили строить газопровод в своей исключительной экономической зоне (к тому времени газопровод был уже построен на 2100 км в двухниточном исчислении при общей трассе магистрали 2460 км).

Стройка возобновилась в конце ноября. По подсчетам "Интерфакса" на основе данных системы глобального позиционирования морских судов, за это время трубоукладчики Allseas прошли еще в общей сложности около 170 км - около 100 км на одной и около 70 км на второй нитке. Протяжённость датского участка - 147 км.

Ранее сообщалось, что обе палаты Конгресса США одобрили законопроект об оборонном бюджете на следующий финансовый год. Американские законодатели включили в него положение о санкциях в отношении компаний, участвующих в проекте "Северный поток 2". Санкции коснутся компаний, участвующих в сооружении газопровода, а также топ-менеджеров этих компаний, которые могут лишиться возможности получить американскую визу и столкнуться с блокировкой транзакций, связанных с их недвижимостью или активами в США.

Ранее в пятницу президент США Дональд Трамп подтвердил, что собирается позднее в пятницу подписать оборонный бюджет на 2020 финансовый год. "Я сегодня подпишу наш закон о бюджете на оборону объемом $738 млрд. Он включает в себя 12 недель оплачиваемого отпуска по уходу за детьми, повышение зарплаты нашим военным, создание космических сил, стены на южной границе", - написал он в твиттере.

Северный поток-2 Allseas

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