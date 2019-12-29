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В Пензе полиция заинтересовалась Дедом Морозом, который якобы раздавал детям снюс

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Пензенские полицейские проводят проверку появившейся в СМИ информации о том, что неизвестный мужчина в костюме Деда Мороза раздавал детям запрещенный снюс вместо конфет, сообщает сайт регионального управления МВД.

Согласно сообщению, Дед Мороз был замечен возле гимназии №1 в Пензе. На данный момент в полицию не поступало заявлений о раздаче детям снюса.

Ранее сообщалось, что депутаты Законодательного собрания Пензенской области на заседании в четверг приняли изменения в региональное законодательство, касающиеся запрета распространения на территории области бестабачной никотиносодержащей продукции - так называемых снюсов.

Пензенская область

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