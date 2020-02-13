Госдума приняла в I чтении поправки о штрафах до 150 тыс. рублей за продажу снюса

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Госдума в четверг приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), касающихся введения штрафов за продажу насвая и снюса (сосательного табака).

Законопроект № 395252-7 был подготовлен группой депутатов нижней палатыпарламента, в числе авторов - замглавы комитета по госстроительству и законодательству Рафаэль Марданшин и замглавы комитета по охране здоровья Леонид Огуль (оба из "Единой России").

Поправки предлагают внесение изменений в статью 14.53 КоАП (несоблюдение ограничений и нарушение запретов в сфере торговли табачной продукцией и табачными изделиями) и предусматривают "усиление административной ответственности за оптовую и розничную продажу насвая и снюса".

Авторы законопроекта считают необходимым наказывать граждан за оптовую продажу насвая и снюса штрафом в размере от 15 тыс. до 20 тыс. рублей, должностных лиц - штрафом от 20 тыс. до 50 тыс. рублей. На юридических лиц предлагается налагать штраф от 100 тыс. до 150 тыс. рублей.

Разработчики считают, что действующие сейчас штрафы, введенные семь лет назад, "не отвечают реалиям сегодняшнего дня".

Одновременно с этим на рассмотрении комитета Госдумы по охране здоровья на рассмотрении во втором чтении находится законопроект о об ограничении использования электронных курительных изделий и кальянов и запрете их продажи несовершеннолетним.