Эвакуация около 800 пациентов больницы в Приамурье идет из-за сообщений о минировании

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Оперативные службы эвакуируют пациентов отделений Амурской областной больницы в Благовещенске из-за сообщений о заложенных взрывных устройствах, сообщает Минздрав региона со ссылкой на главу министерства Евгению Жарновникову.

"Уже проверили перинатальный центр, сейчас работы идут в других подразделениях. Необходимо эвакуировать 752 пациентов. Проверка идет поэтапно, пока в подразделении работают специалисты по гражданской обороне - больные находятся в автобусах, в теплой одежде", - приводятся в сообщении слова Жарновниковой.

Отмечается, что пациенты с пониманием отнеслись к ситуации, паники среди них нет. Все мероприятия проходят по плану и отработанной схеме эвакуации.

Ранее сообщалось, что волна сообщений о минированиях затронула и детские сады столицы Приамурья, а также учреждений ЕАО и Хабаровского края.