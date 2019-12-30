Поиск

Эвакуация около 800 пациентов больницы в Приамурье идет из-за сообщений о минировании

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Оперативные службы эвакуируют пациентов отделений Амурской областной больницы в Благовещенске из-за сообщений о заложенных взрывных устройствах, сообщает Минздрав региона со ссылкой на главу министерства Евгению Жарновникову.

"Уже проверили перинатальный центр, сейчас работы идут в других подразделениях. Необходимо эвакуировать 752 пациентов. Проверка идет поэтапно, пока в подразделении работают специалисты по гражданской обороне - больные находятся в автобусах, в теплой одежде", - приводятся в сообщении слова Жарновниковой.

Отмечается, что пациенты с пониманием отнеслись к ситуации, паники среди них нет. Все мероприятия проходят по плану и отработанной схеме эвакуации.

Ранее сообщалось, что волна сообщений о минированиях затронула и детские сады столицы Приамурья, а также учреждений ЕАО и Хабаровского края.

Амурская область

Новости по теме

Новости

19 граждан Белоруссии пострадали в аварии с автобусом под Псковом

Около 200 жилых домов в Иркутской области остались без света в 30-градусный мороз

Что произошло за день: воскресенье, 29 декабря

ФСБ предотвратила теракт в Петербурге благодаря сигналу от спецслужб США

ФСБ предотвратила теракт в Петербурге благодаря сигналу от спецслужб США

Путин поблагодарил Трампа за помощь в предотвращении терактов в России

"Ъ" сообщил об утечке в сеть данных пользователей госуслуг

Психиатр призвал россиян встретить Новый год трезвыми

МИД РФ назвал задачи нового 42-го департамента

МИД РФ назвал задачи нового 42-го департамента

Что произошло за день: суббота, 28 декабря

Протесты в Ингушетии против договора о границе с Чечней

Восемь лидеров протестов в Ингушетии стали фигурантами новых уголовных дел

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');