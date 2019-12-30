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Воспитанников детских садов в Хабаровском крае эвакуируют из-за анонимных сообщений о минировании

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - В Комсомольске-на-Амуре эвакуировали три детских сада, куда утром поступили анонимные сообщения о заложенных в учреждениях взрывных устройствах, сообщает в понедельник пресс-служба администрации города

"Сегодня утром в детские сады Комсомольска-на-Амуре вновь начали поступать анонимные сообщения о якобы заложенных в них взрывных устройствах. На данный момент такие сообщения поступили в три детских сада № 118, №136 и №111", - говорится в сообщении

Детей эвакуируют в ближайшие школы и соцучреждения

Аналогичные сообщения приходят и в детсады Хабаровска.

"В настоящее время проходит эвакуация трех детских садиков. Детей размещают в ближайших школах", - сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в администрации города.

Как сообщалось, в декабре волна лжеминирований социальных учреждений, автовокзалов, аэропортов и зданий администраций прокатилась по всему Дальнему Востоку. Правоохранительные органы проводят проверки.

Хабаровский край Комсомольск-на-Амуре

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