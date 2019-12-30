Обвиняемый по делу о приведшей к стрельбе дедовщине в Забайкалье признал вину

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Военнослужащий, обвиняемый по делу о неуставных отношений в части в Забайкалье, где рядовой Рамиль Шамсутдинов устроил стрельбу, запросил особый порядок рассмотрения дела. Об этом сообщил "Интерфаксу" адвокат Шамсутдинова Руслан Нагиев.

"Это предусматривает признание вины", - пояснил адвокат.

"Суд начнется в январе, уже запланировано первое заседание", - сказал Нагиев.

Кроме того, защитник рассказал, что рядового Шамсутдинова уже этапируют в Москву для проведения судебно-психиатрической экспертизы.

25 октября в войсковой части 54160 в Забайкалье восемь военнослужащих были застрелены и еще два - ранены. По обвинению в убийстве сослуживцев задержали и арестовали призывника из Тюменской области Рамиля Шамсутдинова.

В декабре было возбуждено уголовное дело о неуставных отношениях в этой части. Отец Шамсутдинова утверждал, что над ним издевались сослуживцы и командиры. Шамсутдинов и еще несколько человек признаны по этому делу потерпевшими, обвиняемый - жив.

По словам Куренного, "для всесторонности и объективности расследования следствием проверяются все версии произошедшего, назначено проведение ряда экспертных исследований".