Следователи раскрыли личность солдата, расстрелявшего сослуживцев в Забайкалье

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Военный следственный отдел Следственного комитета РФ (СКР) по Дровянинскому гарнизону (Забайкальский край) возбудил против солдата-срочника из войсковой части 54160 Рамиля Шамсутдинова уголовное дело об убийстве двух и более лиц, сообщили "Интерфаксу" в СКР в пятницу.

Между тем, осведомленный источник сообщил агентству, что солдата, расстрелявшего своих сослуживцев, отправят на комплексную психолого-психиатрическую экспертизу.

Ранее военные прокуроры вылетели в Забайкалье для проведения проверки в воинской части. "На месте будут выяснены обстоятельства произошедшего, причины и условия, способствовавшие совершению этого особо тяжкого преступления. Также будет проверена организация несения караульной службы", - сообщили "Интерфаксу" в Главной военной прокуратуре.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что восемь военнослужащих погибли и еще двое ранены в результате стрельбы, которую открыл их сослуживец в Забайкалье. По данным источника "Интерфакса", в результате стрельбы погибли двое офицеров и шесть рядовых.

Открывший огонь военнослужащий задержан. Пострадавшие доставлены в военный госпиталь, их жизни ничего не угрожает. "По предварительным данным с места происшествия, действия военнослужащего могли произойти на почве нервного срыва, вызванного личными обстоятельствами, не связанными с прохождением военной службы", - заявили в военном ведомстве.

На место происшествия вылетела комиссия Минобороны России во главе с заместителем министра обороны РФ генерал-полковником Андреем Картаполовым, проводятся следственные действия по установлению всех обстоятельств произошедшего, сообщает российское военное ведомство.