Сослуживца Шамсутдинова приговорили к условному сроку и штрафу за дедовщину

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Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Читинский гарнизонный военный суд во вторник приговорил к условному сроку Руслана Мухатова, подозреваемого в неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье. Ранее в этой части рядовой Рамиль Шамсутдинов расстрелял восьмерых сослуживцев.

Адвокат Шамсутдинова Равиль Тугушев сообщил "Интерфаксу", что Мухатов получил два года лишения свободы условно с двухлетним испытательным сроком, он также заплатит штраф в 30 тысяч рублей.

Тугушев отметил, что вопрос о возможном обжаловании приговора будет решен после того, как он обсудит это со своим доверителем. "Могу сказать, что мы получили от процесса то, чего хотели: факт неуставных отношений подтвержден", - добавил он.

Ранее адвокат сообщил, что прокуратура запрашивала для обвиняемого два года колонии-поселения. В последнем слове Мухатов, по словам Тугушева, полностью признал вину и заявил, что раскаивается.

25 октября 2019 года восемь военнослужащих воинской части в Забайкалье погибли и еще двое были ранены в результате стрельбы, которую открыл солдат-срочник Шамсутдинов, призванный на службу из Тюменской области летом 2019 года.

По факту произошедшего военные следователи расследуют уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство), обвиняемый Шамсутдинов арестован. Позднее в отношении одного из выживших возбудили уголовное дело по статье "нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими" (ст. 335 УК РФ). Шамсутдинов и еще несколько солдат признаны по делу потерпевшими.