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Получившая травмы при обыске дома стрелка с Лубянки журналистка обратилась в Генпрокуратуру

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Адвокат журналистки издания Baza Анны Никитиной обратился в Генпрокуратуру с жалобой на бездействие следствия по её заявлению о нанесении ей травм во время следственных действий по делу о стрельбе на Лубянке, говорится в сообщении издания.

"Адвокат нашей журналистки Анны Никитиной передал жалобу на бездействие следствия в Генеральную прокуратуру. Анна написала заявление в прошлый понедельник, но до сих пор никакой реакции от СКР не последовало", - говорится в сообщении издания Baza.

Там рассказали, что заявление Никитиной по факту применения к ней насилия неизвестным сотрудником передали в Москву, хотя всё произошло в Подольске, но до СК по Москве оно пока не поступило якобы из-за праздников.

Пока Никитину опросили двое участковых - один по адресу её регистрации, другой из Подольска, уточнили в редакции.

Исполнительный директор Baza Никита Могутин сообщил, что Никитина поехала в Подольск брать интервью у матери Манюрова, приехала к ней раньше оперативников, и когда она была в квартире, туда пришли с обыском. Журналистка утверждает, что один из сотрудников правоохранительных органов ударил ее по лицу. В травмункте она зафиксировала скол зубной эмали. 23 декабря она попросила председателя СКР Александра Бастрыкина провести проверку в связи с нанесением ей травмы.

Вечером 19 декабря Манюров был убит на Лубянке после перестрелки у корпусов ФСБ. Были ранены еще пять сотрудников спецслужб и один гражданский, два сотрудника ФСБ умерли от ран.

Стрельба у здания ФСБ на Лубянке

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Baza Анна Никитина ФСБ Евгений Манюров

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