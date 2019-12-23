Журналистка обратилась в СКР из-за травм, полученных при обыске у стрелка с Лубянки

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Журналистка издания Baza Анна Никитина просит главу Следственного комитета РФ (СКР) провести проверку в связи с полученными травмами при проведении следственных действий, сообщил "Интерфаксу" исполнительный директор этого СМИ Никита Могутин.

"Анна только что подала заявление в приемную Следственного комитета на имя председателя Александра Бастрыкина", - сказал Могутин в понедельник. По его словам, в заявлении Никитина просит Бастрыкина провести проверку по факту насилия в отношении нее со стороны неизвестного сотрудника правоохранительных органов.

Он добавил, что Никитина в понедельник посетила стоматолога, у которого зафиксировала скол зуба. Ранее Могутин сообщил, что журналистка зафиксировала травмы лица в травмпункте и собирается пожаловаться в полицию.

По его словам, травмы Никитина получила при проведении обыска у матери Евгения Манюрова, который вечером в четверг, 19 декабря, открыл стрельбу у здания ФСБ на Лубянке. Журналистка утверждает, что ее по лицу ударил один из тех сотрудников, которые прибыли в квартиру позже неё для проведения обыска.

Ранее ФСБ сообщила, что неизвестный открыл стрельбу около дома 12 по улице Большая Лубянка в центре Москвы вечером в четверг, 19 декабря. Преступник действовал один, он был нейтрализован. При стрельбе погибли два сотрудника ФСБ.

Позже стало известно, что преступление совершил 39-летний житель подмосковного Подольска Манюров. Он указан на сайте Московского стрелкового клуба среди призеров по практической стрельбе: он занял третье место на ноябрьских соревнованиях "Наша оборона".