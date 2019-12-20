Корреспондент Baza пожалуется в полицию из-за травм, полученных при обыске дома у Манюрова

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Журналистка Baza Анна Никитина получила травмы, когда ее ударил оперативник, заставший ее дома у матери "стрелка с Лубянки" Евгения Манюрова. Она зафиксировала полученные повреждения в травмпункте и собирается пожаловаться в полицию, сообщил исполнительный директор издания Никита Могутин.

Журналистка сказала в редакции, что может получить статус свидетеля по уголовному делу о стрельбе у здания ФСБ на Лубянке.

Евгений Манюров из Подольска вечером 19 декабря открыл огонь по силовикам у дома 12 по улице Большая Лубянка и был застрелен. Погиб один сотрудник ФСБ. Пять человек были ранены, среди них один гражданский.

Baza выяснила личность стрелявшего. Антипина отправилась в Подольск, где он жил с матерью, и взяла у нее интервью. Во время их беседы в квартиру пришли с обыском. Журналистка утверждает, что один из оперативников ее ударил.

В пятницу утром на Лубянке был задержан корреспондент "Коммерсанта" Роман Дорофеев. Его задержали, когда он вел прямой эфир с места перестрелки. Сначала его отвели в один из корпусов ФСБ, затем доставили в ОВД "Мещанский" и оттуда отпустили без составления протокола.